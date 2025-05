Brundle schrijft Norris af: "Piastri is effectiever en efficiënter"

Oscar Piastri schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op zijn naam. De Australiër moest zich naar voren vechten, en versloeg Max Verstappen na een rechtstreeks duel. Volgens Martin Brundle is Piastri effectiever en efficiënter dan Lando Norris, en dat zou Verstappen ook weten.

Piastri en Norris vormen het droomduo van McLaren. De twee leken aan elkaar gewaagd te zijn, maar Piastri begint steeds vaker de overhand te krijgen. Hij heeft dit seizoen al vier Grands Prix gewonnen, en hij gaat nu ruim aan kop in het wereldkampioenschap. In Miami startte hij als vierde, maar werkte hij zich knap naar voren. In een duel met Verstappen kwam hij er na een aantal rondjes langs, en kwam zijn zege niet meer in gevaar.

Effectiever dan Norris

Martin Brundle is onder de indruk van Piastri. De oud-coureur en huidig commentator geeft zijn mening in zijn column voor Sky Sports: "Nadat Piastri Antonelli had verslagen in de strijd voor de tweede plaats, zette hij de achtervolging op leider Verstappen met verve in. Piastri heeft een geweldige racecraft, en hij is ook een fractie effectiever en efficiënter dan Norris, en dat weet Verstappen ook."

Brundle had genoten van het duel tussen Verstappen en Piastri. Het valt hem op dat de Australiër de strijd met Verstappen op een slimme manier aangaat, en dat zorgt voor opvallende situaties.

Slimme actie

De Britse analyticus geeft zijn kijk op het duel tussen Verstappen en Piastri: "In de veertiende ronde dwong Piastri Verstappen uiteindelijk tot een verdedigende actie in de eerste bocht, door hem zowel off-line en dicht aan de binnenkant te dwingen waardoor hij te laat moest remmen. Piastri zag de slide van de Red Bull instinctief ontstaan en hij corrigeerde zijn positie perfect voordat hij er onderlangs dook en een voorsprong opbouwde die hij nooit meer zou afstaan."