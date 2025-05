Trotse Max Verstappen verklaart naam van dochter Lily

Max Verstappen heeft een bijzondere week achter de rug. Hij arriveerde later in Miami vanwege de geboorte van zijn dochter Lily, en dat was dan ook het gesprek van het weekend. De trotse nieuwe vader is blij met de naam, en lacht dat hij nog geen luier heeft verschoond.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze in verwachting waren van hun eerste kindje. Vlak voor het raceweekend kwam dochter Lily ter wereld, al hield Verstappen de exacte geboortedatum privé. In Miami werd hij door alles en iedereen gevraagd naar zijn dochter en hij vertelde iedereen over de mooie dingen van het vaderschap.

Waar komt de naam vandaan?

Het was lastig om een naam te bedenken, zo lacht hij in gesprek met Viaplay. Nadat hij een hap van een beschuit met muisjes nam, legde hij het uit: "Het duurde best wel lang! De eerste paar maanden hadden we ook zoiets van: hoe gaan we ons kindje noemen? Ja, geen idee!"

"Op een gegeven moment... Ik weet het niet. Het klonk gewoon fijn. Lily is kort, ook met een achternaam. Geen naam ertussenin, gewoon Lily."

Welk paspoort?

Verstappen heeft nog niet nagedacht over welke nationaliteit zijn dochter krijgt: "Ik denk gewoon Nederlands en Braziliaans. Laten we het gewoon makkelijk houden. En het gaat allemaal goed met dochter, moeder en vader!" Het is volgend Verstappen een echte dierentuin thuis: "De katten en hond vinden het allemaal interessant. De kat probeert de hele tijd in de kinderwagen te springen! Die moet je een beetje op afstand houden."

Luiers verschonen

Als kersverse vader ziet het leven van Verstappen er allemaal iets anders uit. Daar heeft hij helemaal geen moeite mee, maar een luier heeft hij nog niet vervangen. Met een grote grijs legt hij het uit: "Nee, bij Lily op dit moment nog niet. Kelly had het allemaal onder controle, dus dat ging allemaal goed."