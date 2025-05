F1-legende looft ijzig kalme Oscar Piastri.

Oscar Piastri maakt dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Australiër wist vier van de eerste zes races te winnen en voert het wereldkampioenschap aan met een flinke voorsprong. Ook Alain Prost is onder de indruk, vooral van Piastri's kalme persoonlijk.

Piastri won afgelopen weekend in Miami zijn vierde race van het seizoen. Hij startte als vierde, en zijn zege kwam niet meer in gevaar toen hij Max Verstappen had verslagen. Piastri oogde na afloop weer heel koel, en dat is één van zijn krachten. Hij lijkt nauwelijks onder de indruk te zijn van wat er om hem heen gebeurt. Hiermee oogst hij veel lof.

Het mentale spelletje

Vanuit de hele Formule 1-wereld ontvangt Piastri complimenten. Ook viervoudig wereldkampioen Alain Prost is complimenteus bij L'Equipe: "Autoracen speelt zich natuurlijk af op de baan. Goede reflexen en natuurlijk talent van een coureur is natuurlijk essentieel. Maar autosport wordt ook uitgevochten in je hoofd."

"De psychologie is een cruciaal element. Zo was het al in mijn tijd, maar in de moderne tijd is het nog crucialer geworden voor het succes van een coureur."

Extreme rust bij Piastri

Prost stelt dat de coureurs vandaag de dag veel druk op hun eigen schouders leggen. Het is volgens hem belangrijk om hier goed mee om te kunnen gaan: "Nu wordt alles getoond, alles ervaren en weet iedereen alles. Veel coureurs bezwijken onder deze trend, maar ik denk dat ze zichzelf daarmee waanzinnige druk opleggen. Andere kiezen ervoor om discreet te blijven, en dat is wat mij betreft terecht."

"De nieuwe leider in het wereldkampioenschap, Oscar Piastri, zegt amper iets. We weten ook niet zoveel over zijn leven buiten de baan. Hij is van nature heel erg terughoudend, hij verdwijnt tussen de races door en hij weet zichzelf goed te bevrijden van deze druk."