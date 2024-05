Officieel: Albon verlengt contract bij Williams

Het team van Williams heeft een grote slag geslagen. De Britse renstal heeft zojuist bekend gemaakt dat Alexander Albon een nieuw contract heeft ondertekend. Dit zorgt ervoor dat Albon ook in de komende jaren zal rijden voor het team van Williams, hij rijdt sinds 2022 voor de renstal.

Albon werd begin dit jaar gezien als een optie voor de topteams van Mercedes en Red Bull Racing. Williams sloeg die geruchten echter de kop in door te stellen dat Albon een langlopend contract had. Nu is dat contract verlengd, volgens Williams zal Albon nu ook onder de nieuwe reglementen voor Williams gaan rijden. De nieuwe regels gaan in 2026 gelden, wat betekent dat Albon in ieder geval tot dat jaar onder contract staat. Albons vorige contract liep eind 2025 af, maar dat is nu dus niet meer het geval. Williams houdt Albon hiermee uit de klauwen van de topteams.