Uitslag Sprint Shootout Verenigde Staten: Verstappen grijpt sprintpole in secondenspel

De startopstelling voor de sprintrace van later vandaag is bekend. Op het Circuit of the Americas werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen . Hij deelt zometeen de eerste startrij met Charles Leclerc . De top drie werd zojuist compleet gemaakt door niemand minder dan Lewis Hamilton.

SQ1

De start van de Sprint Shootout verliep vrij kalm. Veel coureurs bleven een paar minuten in de pitbox staan, maar daarna werd het echt druk. Alleen Max Verstappen maakte zich niet druk, hij reed de snelste tijd en zocht daarna de pitbox weer op. De andere coureurs gingen er nog eventjes goed voor zitten, want de baan werd steeds sneller. George Russell moest zich goed concentreren aangezien hij door een radiofoutje alle engineers in zijn oren hoorden babbelen. Even later ging hij de fout in en blokkeerde hij Charles Leclerc in de laatste bocht. De Monegask zei op sarcastische wijze dat er een penalty aan moest komen voor 'meneer Russell'. Yuki Tsunoda verraste vervolgens Lewis Hamilton met een onhandige actie. De Japanner viel af en dat gold ook voor Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Logan Sargeant.

SQ2

Bij de start van het tweede gedeelte van de Sprint Shootout was het iets drukker. Niet per se op de baan, maar eerder in de pitlane. Alle coureurs lieten een gaatje vallen zodat ze genoeg ruimte hadden voor hun snelle rondjes. Veel teams gokten op slechts een enkele ruk en dat betekende dat er eigenlijk twee groepen de baan opkwamen. Max Verstappen begon met een snelle tijd, maar bij zijn tweede run maakte de Nederlander een foutje in bocht negen. Hij spinde, maar hij hield de controle. Bij ging met twee vingers in de neus door naar SQ3. Het team van Mercedes zweette eventjes peentjes, maar ze kwamen goed weg. Uiteindelijk vielen Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll en Guanyu Zhou af.

SQ3

In het derde gedeelte van de Sprint Shootout was het weer hetzelfde liedje. De coureurs bleven rustig in hun pitbox staan terwijl de seconden rustig wegtikten. Onder aanvoering van Max Verstappen kwamen alle tien de coureurs de baan op. De reden hiervoor was simpel, iedereen had een gat nodig en de banden moesten het ook volhouden. Verstappen reed goed en hij hield het hoofd koel. Hij noteerde de snelste tijd, maar Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris kwamen zéér dichtbij. Ze kwamen net te kort, want de sprintpole prijkt achter de naam van Verstappen.