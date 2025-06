Piastri happy met derde tijd: "Pak ik met beide handen aan!"

Wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri start de Grand Prix van Canada morgen vanaf de derde plaats. Zijn team McLaren had het lastig in de kwalificatie, maar deze prestatie kon hem wel bekoren. Hij start voor zijn teamgenoot Lando Norris, en er zijn nog genoeg kansen in de race.

Piastri vocht in de slotseconden van de kwalificatie een prachtige strijd uit met George Russell en Max Verstappen. De Australiër leek aan het langste eind te trekken, maar zijn twee rivalen waren net iets sneller. In Montreal is inhalen niet onmogelijk, dus Piastri was dan ook niet ontevreden.

Mindere dag voor McLaren

Na afloop van de kwalificatie meldde Piastri zich direct bij interviewer van dienst Jacques Villeneuve: "Als je kijkt hoe het ging in de vrije trainingen, dan ben ik best tevreden met mezelf. Dit is een mooie ommekeer. Het was echt de vraag of we met de medium of de soft gingen rijden in Q3. We kozen voor de softs, want we hadden het lastig en we wilden het zo consistent mogelijk houden."

De verschillen waren klein, maar voor het eerst in 2025 staat er geen McLaren- of Red Bull-coureur op de pole position. Piastri zal morgen de aanval moeten openen op de Mercedes van George Russell en de Red Bull van Verstappen.

Derde tijd niet slecht

De derde plaats is iets waar Piastri dus wel mee kan leven. De Australiër sprak zich met een grote grijns uit: "Ik ben heel erg blij met de derde tijd in de kwalificatie, het is weer iets anders voor dit jaar. Maar ik pak dit met beide handen aan!"

Piastri verdedigt dit weekend een kleine voorsprong in het wereldkampioenschap ten opzichte van zijn teamgenoot Lando Norris. Verstappen heeft een iets grotere achterstand, maar hij zal in de Grand Prix van morgen de focus mogelijk meer op Russell leggen.