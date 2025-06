Max Verstappen houdt de moed erin: "Positieve dag voor ons"

Max Verstappen heeft een redelijke eerste dag in Canada achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur was na afloop tevreden, maar ziet nog wel genoeg verbeterpunten. Hij hoopt op een goed resultaat in de kwalificatie van morgen.

Verstappen begon de dag met de snelste tijd in de eerste vrije training. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zag het er aardig uit, maar vielen zijn prestaties tegen in de tweede vrije training. Verstappen klaagde over problemen met zijn auto, en wees vooral naar zijn remmen. Hij kwam dan ook niet verder dan de negende plaats.

Positieve dag voor Red Bull

Na afloop van de tweede vrije training klonk Verstappen redelijk positief in zijn nabeschouwing: "De dag was best oké. Ik was tevreden met de auto in de eerste vrije training, al was de auto iets lastiger te besturen in de tweede training."

"We verloren wat van de balans in onze auto, dus dat moeten we onderzoeken, maar als we het gevoel van de eerste vrije trainingen terug kunnen krijgen, dan ziet het er best goed uit. Al met al was het dus best een positieve dag voor ons."

Het belang van de kwalificatie

Op de zaterdag staat de belangrijke kwalificatie op het programma. Voor Verstappen is het van belang dat hij goed presteert, want dit weekend zal hij er alles aan moeten doen om in te lopen op de McLarens. Als dat niet lukt, dan kunnen Oscar Piastri en Lando Norris hun voorsprong op de Nederlander alleen maar verder uitbreiden.

Kansen in de kwalificatie

Als hij vooruitblikt op de kwalificatie, blijft Verstappen voorzichtig: "Morgen zullen we het wel zien, er is nog een vrije training waarin mensen hun zaken op orde kunnen krijgen. We willen zelf ook in een goed window zitten en dan zullen we zien waar we eindigen in de kwalificatie."