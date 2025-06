Red Bull komt met een verklaring voor kostbare tactische fout

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft in Canada bekendgemaakt wat er fout is gegaan in de Grand Prix van Spanje. Hij verklaart waarom Red Bull een tactische fout maakte bij de straf van Max Verstappen.

Verstappen raakte twee weken geleden zwaar gefrustreerd in de slotfase van de Grand Prix van Spanje. Red Bull vroeg hem of hij zijn positie wilde teruggeven aan George Russell, waarna hij woedend reageerde en een beuk uitdeelde aan Russell. Het leverde hem een zware straf op waardoor hij nu op de rand van een schorsing staat. Na de race bleek dat Verstappen zijn plekje niet hoefde terug te geven.

Radiobericht van Russell

Red Bull-teambaas Horner legde in Canada bij Sky Sports uit waarom ze de fout ingingen: "We hebben een proces. Het probleem is dat je volgens de regels slechts één rondje de tijd hebt om een keuze te maken. Op de screenshots leek het erop dat George net voor lag. George meldde maakte daar ook een grote show van over de radio en riep dat hij de positie moest teruggeven."

Eerdere straf in Jeddah

Horner baalde als een stekker van de tactische fout van Red Bull. Hij probeert uit te leggen waar de fout precies vandaan kwam: "Het was zo marginaal. De vraag hier was of hij de volledige controle had over zijn auto. George zou natuurlijk zeggen dat dit het geval was, maar we hebben bij de pijnlijke ervaring in Jeddah gezien dat het belangrijk is om te kijken waar de vooras zit."

Horner verwijst hiermee naar de straf die Max Verstappen in de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor een moment in de eerste bocht. Hij haalde hier Oscar Piastri buiten de baan in, en dat leverde hem toen een tijdstraf op. Bij Red Bull waren ze toen woedend, want ze vonden de straf allesbehalve terecht. Een soortgelijke situatie wilden ze in Spanje voorkomen.