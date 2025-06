Verstappen is boos en hekelt 'kinderachtige' vragen van media: "Heel irritant!"

Max Verstappen kwalificeerde zich vandaag als tweede in de Grand Prix van Canada. De Nederlander was tevreden met zijn sessie, maar was iets minder blij met alle verhalen over zijn strafpunten en zijn strijd met Mercedes-coureur George Russell.

Verstappen vocht in de kwalificatie in Canada om de pole position. De verschillen met Russell en Oscar Piastri waren klein, en Verstappen werd door Red Bull op de mediumbanden de baan opgestuurd. Het was een tactisch slimme zet, want Verstappen bleek op deze banden veel sneller te zijn dan veel mensen hadden gedacht.

Tevreden met de strategie van Red Bull

Verstappen was na afloop van de kwalificatie zeer tevreden. Bij Viaplay was zijn reactie duidelijk: "Of ik hier blij mee ben? Dat denk ik wel! Er zat niet veel meer in. Het liep allemaal best soepel, ik ben ook blij met de keuze voor de banden, de mediums."

Verstappen was wat minder blij met alle verhalen over zijn dreigende schorsing. Hij heeft nog één strafpunt nodig, en dat is hij geschorst voor de komende Grand Prix. George Russell kon het niet laten om hier direct na de kwalificatie een opmerking over te maken.

Frustratie over vragen

Tijdens de persconferentie na de kwalificatie werd Verstappen hiernaar gevraagd, maar daar was hij helemaal niet tevreden mee: "Ik wil dit soort vragen niet weer horen. Ik word er echt boos van. Jullie hebben het er op donderdag over, het is echt gewoon pure tijdsverspilling."

Verstappen heeft een duidelijke boodschap voor de aanwezige media: "Het is echt heel kinderachtig, het is heel erg irritant!"

Of Verstappen het wil of niet, zijn dreigende schorsing zal in de komende weken nog wel het onderwerp van gesprek blijven. Pas na de Grand Prix van Oostenrijk vervallen zijn eerste strafpunten, en daarna moet hij wachten tot vlak na de Grand Prix van Mexico.