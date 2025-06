Fernando Alonso gaat hilarische weddenschap aan met Viaplay

Fernando Alonso reed een geweldige kwalificatie in Canada. De Spaanse Aston Martin-coureur noteerde de zesde tijd, en was na afloop in een opperbeste stemming. Grappend sloot hij direct een bijzondere weddenschap af met Viaplay-reporter Chiel van Koldenhoven.

Alonso reed een zeer goede kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen mengde zich in de strijd om de beste posities, maar kon Max Verstappen, de Mercedessen en de McLarens niet uitdagen. De zesde plaats was zeker niet slecht, en Alonso verkeerde dan ook in een opperbeste stemming. Breed lachend verscheen hij in de mediapen, waar hij al babbelend voor de microfoon van Viaplay verscheen.

Weddenschap met Viaplay

Grappend riep hij naar Viaplay-reporter Chiel van Koldenhoven dat het 'close' was. De verslaggever reageerde met een lach, en besloot het uit te leggen aan de kijkers thuis. Hij had een weddenschap gesloten met de persman van Aston Martin, als Alonso zich in de top drie zou kwalificeren, zou hij ook een grote snor laten staan. De Spanjaard verscheen op donderdag immers in de paddock met opvallende gezichtsbeharing.

Snor voor Zandvoort?

Alonso vroeg zich af hoelang de weddenschap zou blijven staan, waarna hij snel besloot om een nieuwe deal met Van Koldenhoven aan te gaan. Lachend stemde de pitreporter daarmee in: "Als jij voor de Grand Prix van Zandvoort je in de top drie kwalificeert, dan ga ik een snor laten staan!"

Alonso ziet verder kansen voor de race van morgen. De Spanjaard scoorde twee weken geleden in zijn thuisland zijn eerste WK-punten van het seizoen, en hoopt die stijgende lijn door te kunnen zetten in de komende races. Op het Circuit Gilles Villeneuve gaat hij nu op jacht naar meer, in zijn achterhoofd zal zijn weddenschap met Viaplay blijven leven. Over twee weken gaat hij zijn best doen in de volgende kwalificatie in Oostenrijk.