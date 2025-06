Horner maakt einde aan geruchten over toekomst Verstappen

Max Verstappen werd in de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner maakt zich geen zorgen en verwijst alle verhalen over Verstappen naar het rijk der fabelen.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing. De prestaties van de Oostenrijkse renstal vallen echter tegen, waardoor er veelvuldig wordt gespeculeerd over de toekomst van Verstappen. Hij werd onder meer in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin, en wilde eerder zelf niets zeggen over een mogelijk vertrek bij Red Bull.

De contractsituatie van Verstappen

Red Bull-teambaas Horner laat aan Sky Sports weten dat hij zich geen zorgen maakt: "Natuurlijk hebben coureurs exitclausules in hun contract staan. Er zijn momenten in het jaar, meestal rond de zomer, wanneer zulke zaken concreet worden."

"Ik denk dat de relatie met een coureur verder moet gaan dan alleen een stukje papier. Het moet gaan over het comfort in het team en het vertrouwen in het team. Er is nooit met Max over een mogelijke overstap naar een ander team gesproken."

Vertrouwen in Verstappen

Volgens Horner is de kans klein dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. Hij heeft veel vertrouwen in de Nederlander: "Zijn toewijding is er altijd geweest. Ik denk dat hij heel consistent is in wat hij tegen jullie van de media zegt."

"Dus voor ons gaat het om hoe we ons kunnen verbeteren, in plaats van te verwijzen naar een stukje papier. Ik denk dat je altijd een probleem hebt als je naar een contract moet verwijzen. De relatie met de coureur en het vertrouwen dat je in elkaar hebt, telt veel meer voor ons."

Verstappen staat momenteel derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft een flinke achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.