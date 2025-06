George Russell start zondag op pole position tijdens de Grand Prix van Canada. Het is voor de Brit het tweede jaar op rij dat hij in Canada start en zijn zevende keer ooit. Volgens Russell is het één van zijn beste rondes ooit. Hij daagt Verstappen wel uit.

Volgens George Russell was dit het beste moment om pole position te pakken. Hij zegt tegenover de Formule 1 zelf dat hij van dit circuit houdt en dat hij heel tevreden is met zijn ronde.

'Geweldig'

Russell vat zijn kwalificatieronde samen als 'geweldig': "Vandaag was het ook geweldig om voor dit geweldige publiek de pole te pakken. Ik bedoel, om eerlijk te zijn, die laatste ronde was waarschijnlijk een van de meest opwindende ronden van mijn leven, want op mijn, op mijn stuur, heb je de delta. En ik zag elke bocht. Ik ging één sneller, één sneller. En ik ging de laatste bocht in en ik lag zes tienden voor."

"Ik had zoiets van, oké. Deze ronde is machtig. En toen we over de streep kwamen, was de eerste plaats een echte verrassing, maar ik was er zo blij mee", zo zegt Russell na afloop van de kwalificatie. Russell is niet van plan zijn pole position op te geven.

Tweede keer op rij

Een jaar geleden hadden we precies dezelfde voorste rij. George Russel op P1 en Max Verstappen op P2. Echter reden de twee toen een identieke tijd aan elkaar, maar Max Verstappen won de race uiteindelijk. George Russell wil daar nu verandering in brengen en dreigt zelfs met licentiepunten te spelen. Max Verstappen kan er geen meer bij hebben, maar Russell nog wel: "Ik heb nog wel wat licentiepunten om mee te spelen", aldus de Mercedes-coureur.

George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 26 punten achterstand op Max Verstappen, die derde staat, Russell ziet dus in de Red Bull-coureur een goede concurrent om te verslaan.