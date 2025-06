FIA schorst ervaren steward na kritiek op Max Verstappen

Autosportfederatie FIA heeft een verandering doorgevoerd aan de samenstelling van de stewards in Canada. Nadat Derek Warwick eerder deze week kritiek had geuit op Max Verstappen bij een gokplatform, is hij voor dit weekend aan de kant geschoven.

Warwick zorgde deze week voor de nodige verbazing toen hij zijn mening over verschillende zaken in de Formule 1 gaf. Het is niet vreemd dat een oud-coureur een mening heeft, maar Warwick is ook al geruime tijd werkzaam als zogenaamde driver steward. Wat ook meespeelde, is dat Warwick zijn uitspraken niet deed bij een medium, maar bij een gokplatform.

Begin dit jaar besloot de FIA Johnny Herbert weg te sturen als steward, omdat zijn uitspraken bij goksites niet verenigbaar waren met zijn taken als steward. Warwick was onder meer kritisch op Max Verstappen, en gaf zijn mening over de toekomst van Lewis Hamilton. De FIA deed in eerste instantie niets, en stelde hem gewoon aan als driver steward voor het raceweekend in Canada.

Uitspraken leiden tot schorsing

Na de tweede vrije training hebben ze echter ingegrepen, zo legt de FIA uit in een statement: "Na recente ongeautoriseerde media-uitingen heeft de FIA besloten Derek Warwick te schorsen als steward voor de Grand Prix van Canada van dit weekend. Hij wordt vervangen door Enrique Bernoldi, die de rest van het event vanuit Genève zal werken."

Warwick gaat diep door het stof

Voor de ervaren Warwick is dit een pijnlijke ingreep, en volgens de FIA heeft hij berouw getoond: "Na overleg erkent Derek dat zijn opmerkingen ondoordacht waren in zijn rol als FIA-steward en hij heeft zijn excuses dan ook aangeboden."

Het gaat om een eenmalige schorsing, en Warwick zal snel weer terugkeren als steward. De FIA doet daar niet geheimzinnig over: "Derek zal zijn taken als steward hervatten tijdens de aankomende Grand Prix van Oostenrijk."