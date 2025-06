Hadjar ontvangt een gridstraf na clash met Sainz

Isack Hadjar heeft de zaterdag met een grote teleurstelling afgesloten. De Franse Racing Bulls-coureur is bestraft door de stewards nadat hij in het eerste gedeelte van de kwalificatie de fout inging tijdens een moment met Carlos Sainz.

Aan het begin van de kwalificatie ging het bijna mis tussen Sainz en Hadjar. De twee coureurs raakten elkaar bijna, en Sainz moest hierdoor zijn snelle rondje afbreken. Woedend meldde hij zich op de boordradio, en hij vroeg om een straf voor Hadjar. Sainz viel door dit moment af in Q1, en de stewards openden een onderzoek.

Wie is de schuldige?

Na de kwalificatie moesten beide coureurs zich bij de stewards melden om hun kijk te geven op het moment. De stewards waren duidelijk, en ze gaven Hadjar een gridstraf van drie plaatsen. Hierdoor valt hij terug naar de twaalfde plaats op de grid.

Volgens de stewards was Hadjar bezig met een inlap toen Sainz eraan kwam. De Spanjaard was bezig met een pushrondje, en ze kwamen elkaar tegen bij het ingaan van bocht zes. Hadjar probeerde van de racelijn af te gaan, maar het was te laat. Sainz werd gehinderd, en de schuld lag overduidelijk bij Hadjar.

Hadjar is eerlijk

Daar was de Fransman het ook mee eens. Bij de stewards erkende hij dat hij Sainz had gehinderd. Hij legde uit dat Racing Bulls hem op de hoogte had gebracht van de naderende Sainz, maar dat ze stelden dat de Spaanse Williams-coureur zijn pushrondje had afgebroken.

Hadjar zag Sainz wel naderen in zijn spiegels, maar hij vertrouwde op zijn team. Toen hij zich realiseerde dat er een fout was gemaakt door het team, was het al te laat en had hij Sainz geblokkeerd. De stewards begrijpen zijn uitleg, en geven hem drie plaatsen gridstraf. Het is de standaardstraf die bij dit soort overtredingen wordt uitgedeeld.