Optimistische Marko droomt van topresultaat in Canada

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige vrijdag in Canada. Max Verstappen begon snel, maar zakte daarna flink terug. Helmut Marko maakt zich echter geen zorgen, en ziet positieve signalen voor de rest van het weekend.

Verstappen begon de dag goed met een snelste tijd in de eerste vrije training. Het zorgde voor een positief gevoel bij Red Bull, maar de sfeer sloeg om toen Verstappen in de tweede vrije training niet verder kwam dan de negende tijd. Hij klaagde over problemen met zijn remmen, en het was duidelijk dat er nog genoeg werk aan de winkel was.

Wat ging er mis bij Red Bull?

Red Bull-adviseur Helmut Marko verklaarde na afloop de wisselvallige resultaten voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben twee kleine veranderingen doorgevoerd van de eerste training naar de tweede training. Die hadden een relatief negatieve impact op onze wegligging."

"Dat betekent dat we terug zijn gegaan met de set-up. Dat laat wel zien hoe beperkt ons window is waarin onze auto opereert. Maar ik denk toch dat het op de lange termijn heel erg goed was."

Marko echode de mening van Verstappen. De Nederlandse coureur stelde na de tweede vrije training dat er zeker nog wat moet gebeuren, maar dat het gevoel over het algemeen positief was.

Positief gevoel voor de kwalificatie

Marko deelt die mening, en hij klinkt positief als het gaat om de kwalificatie: "We zaten ongeveer op hetzelfde niveau als Oscar Piastri, en onze bandenslijtage was ook beperkt. We kijken dus met een optimistische blik naar de zaterdag. Ik denk wel dat we er bovenop moeten zitten."

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda had een lastigere dag. De Japanner noteerde in de eerste vrije training de elfde tijd. In de tweede vrije training kwam Tsunoda niet veel verder dan de tegenvallende vijftiende tijd.