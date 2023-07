Uitslag Sprint Shootout België: Verstappen pakt met hakken over de sloot Sprint pole

De startopstelling voor de Sprint van later vandaag is bekend. Op het circuit van Spa-Francorchamps werkten de heren coureurs de Sprint Shootout af en werd de snelste tijd neergezet door Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd gereden door Oscar Piastri . De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

SQ1

Na een vertraging van 35 minuten, ging de Sprint Shootout in België eindelijk van start. Veel coureurs stonden al geruime tijd klaar in de pitlane en onder aanvoering van Lewis Hamilton ging het veld de baan op. Het was inmiddels gestopt met regenen, maar het regende wel snelle rondetijden. De meeste coureurs noteerden snelle tijden, maar bij Haas had men iets anders bedacht. Na wat geklungel in de pitlane vielen beide coureurs af, ook Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou mochten snel gaan douchen.

SQ2

De baan werd in het tweede gedeelte van de Shootout steeds droger, maar de meeste coureurs kwamen toch de baan op op de inters. Daniel Ricciardo kwam als eerste het circuit op en na enige tijd volgden de rest van de coureurs. Meerdere coureurs, waaronder Fernando Alonso, gokten op slechts één run. Lance Stroll gokte zelfs op de slicks, maar hij merkte al snel dat het te vroeg was. Aangezien er nog maar weinig tijd te gaan was, moest hij er toch voor gaan. Het ging mis en hij parkeerde zijn Aston Martin in de muur. Hierdoor kon niemand zich meer verbeteren en vielen ook Ricciardo, Alexander Albon, Logan Sargeant en Alonso af.

SQ3

In het derde gedeelte van de Shootout was de baan wel droog genoeg voor de slicks. Alle coureurs kwamen dan ook naar buiten op de softs. Dit zorgde voor een grote hoeveelheid snelle tijden en iedereen zocht naar de perfecte timing. Op de lange baan was het immers belangrijk om niet in tijdnood te komen. Verstappen ondervond dit aan levende lijven en kwam met nog twee seconden te gaan over de streep om zijn tweede run in gang te brengen. Hierin was hij nipt sneller dan de verrassende nummer twee Oscar Piastri.