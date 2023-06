Uitslag Grand Prix van Spanje: Onverslaanbare Verstappen wint opnieuw in Barcelona, Mercedes op 2 en 3

De Spaanse Grand Prix zit erop. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya gingen de heren coureurs weer de strijd met elkaar aan. De zege ging dit keer naar niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem kwam Lewis Hamilton als tweede over de streep en maakte George Russell de top drie compleet.

Terwijl de lucht steeds donkerder en donkerder kleurde, maakte iedereen zich klaar voor een spektakelstuk op het Spaanse asfalt. Het spektakel bleef echter uit, alle coureurs kwamen over de finish en Verstappen won op simpele wijze. Verstappen moest bij de start nog even verdedigen ten opzichte van Carlos Sainz, maar daarna werd het een simpele middag voor de Nederlander.

Pechvogel

Lando Norris was het enige slachtoffer van moeilijkheden bij de start. De Brit kwam goed weg, maar raakte de achterband van zijn landgenoot Lewis Hamilton. Norris beschadigde zijn voorvleugel en viel vanaf de derde plaats terug naar het achterveld. In dat achterveld kwam hij de Ferrari van Charles Leclerc tegen. De Monegask startte de race vanuit de pitlane, maar kon zich amper door het veld heen vechten. Zijn teamgenoot Sainz kon zijn tweede startplaats ook niet omzetten in een podiumplaats.

Terwijl de Ferrari's tegenvielen, gingen de Mercedessen veel sneller dan voorheen. Hamilton en Russell reden een sterke race en vonden zichzelf al snel terug op de podiumplaatsen. De regen kon ook geen rol van betekenis spelen, al dacht Russell eventjes dat het begon te regenen. De Brit kwam daar echter snel op terug toen hij opmerkte dat er zweet op zijn vizier zat. Russell vocht zich naar voren en mocht het podium betreden. Hij hield Red Bull-coureur Sergio Perez op vrij eenvoudige wijze achter zich. Verstappen was inmiddels al over de finish gekomen zonder dat iemand hem echt had kunnen uitdagen.