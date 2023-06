Uitslag VT3 Spanje: Verstappen snelste in door regen verstoorde sessie, Sargeant crasht

De laatste vrije training van het Spaanse Grand Prix-weekend zit erop. Op het circuit nabij de stad Barcelona werd zojuist de snelste tijd gereden door Max Verstappen . Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Sergio Perez. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

De regen hing in de lucht tijdens het begin van de derde vrije training. Rondom het circuit werd zelfs bliksem waargenomen en de coureurs stonden dan ook direct klaar om nog eventjes te kunnen profiteren van het droge asfalt. Logan Sargeant trapte de sessie af en iedereen kwam de baan op. Alleen de AlphaTauri's bezochten de pitlane nog eventjes.

Sargeant

Terwijl de regen nog eventjes weg bleef, regende het wel rondetijden. Max Verstappen was nipt sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez en ook Lewis Hamilton noteerde een aardig tijd. Voordat de coureurs aan een tweede run konden beginnen, was er al een rode vlag. Sargeant was de fout ingegaan in de laatste bocht. Hij raakte de kerbstone waarna hij de grindbak in vloog en de bandenstapel raakte.

Norris

Terwijl de marshals bezig waren met het bergen van de gecrashte Williams, begon het met spetteren. Het regende zeker niet hard, maar op de tribunes werden de poncho's wel aangetrokken en pakte men de paraplu's erbij. De groene vlag werd weer gezwaaid, maar het bleef rustig op de baan. Na een kwartiertje kwam Lando Norris naar buiten en niet lang daarna volgden de andere coureurs.

Inters

Alhoewel het regende, was de baan niet echt nat. Onder andere George Russell en Alexander Albon lieten weten dat de baan niet echt nat aanvoelde. Sterker nog, de coureurs lieten weten dat het vrijwel droog was. Toch gebruikten de coureurs de inters en werd er duidelijk data verzameld voor een mogelijke natte kwalificatie. Niet iedereen ging de baan op, Lewis Hamilton bleef bijvoorbeeld in eerste instantie gewoon binnen staan.

Softs

Lando Norris bam daarna een risico door de baan op te gaan op de zachte banden. Hij koos direct voor een pushrondje en dat leek naar wens te verlopen. Daarna volgde meerdere coureurs op de softs. Lance Stroll had het echt iets lastiger, hij schoot de grindbak in en keerde snel weer terug in de pitlane. Ook Verstappen ging nog eventjes naar buiten, maar hij was het niet eens met de keuze voor de softs.