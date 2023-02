Hoeveel ronden reden de teams tijdens de testweek in Bahrein?

In de afgelopen drie dagen werd de wintertest op het circuit van Sakhir in Bahrein verreden. Tijdens deze drie testdagen viel er zeer veel op, de teams en coureurs moesten met de billen bloot. Er werd veel gesandbagged, getest en gereden. GPToday.net zet alle teams op een rijtje.

Red Bull Racing - 413 rondjes

Regerend constructeurskampioen Red Bull Racing maakte in de wintertest in Bahrein veel indruk. De Oostenrijkse renstal liet Max Verstappen en Sergio Perez allebei anderhalve dag rijden. Verstappen was op de eerste testdag productief en reed tevens de snelste tijden, op de zaterdag deed Perez precies hetzelfde. Ondanks een mankementje op de vrijdag kende Red Bull een vrijwel foutloze testweek, ze zijn dan ook weer de topfavoriet voor het komende seizoen.

Ferrari - 417 rondjes

Ferrari reed iets meer rondjes dan hun concurrent Red Bull Racing. De Italiaanse renstal wil dit jaar weer een aanval openen op de wereldtitel en ze lijken een stap te hebben gezet. Ferrari kende vrijwel geen problemen en ook coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten een goede indruk. De coureurs waren een fractie langzamer dan de Red Bull-mannen, maar er leken geen problemen te zijn. Nieuwbakken teambaas Frédéric Vasseur wilde echter op geen enkel moment te hard van stapel lopen.

Mercedes- 398 rondjes

Mercedes wil dit jaar sportieve revanche nemen na een tegenvallend 2022. Tijdens de testdagen in Bahrein werd echter duidelijk dat er nog genoeg werk aan de winkel is. Op zaterdag reed Lewis Hamilton een snel rondje, maar vrijwel de gehele week werd er geworsteld met de balans. Ook de betrouwbaarheid zorgde voor kopzorgen aangezien George Russell op vrijdagmiddag stil viel met hydraulische problemen.

Alpine - 353 rondjes

Het Franse team heeft dit jaar een volledige Franse line-up, maar maakte geen sterke indruk tijdens de testdagen. Alpine reed weinig rondjes en maakte daarnaast ook geen goede indruk. Het leek erop dat de wagen nog aardig veel stuiterden en coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon kwamen amper in beeld. Het is dan ook nog de vraag hoe goed ze dit jaar voor de dag kunnen komen.

McLaren - 312 rondjes

McLaren kende een zeer tegenvallende testweek in Bahrein. De Britse renstal reed de minste rondjes van alle teams en maakte ook op de baan een moeizame indruk. Het team verloor veel tijd door pijnlijke problemen met de panelen achter de voorwielen en had daarnaast ook nog een handvol andere problemen. Coureurs Oscar Piastri en Lando Norris moesten veel meer wachten dan ze lief was.

Alfa Romeo - 402 rondjes

Het Zwitserse team liet zowel goede als slechte dingen zien in Bahrein. Guanyu Zhou reed op vrijdag tot ieders verrassing de snelste tijd en ook Valtteri Bottas kon op zaterdag aardig meekomen. Er werden tevens veel rondjes gereden, maar de betrouwbaarheid was niet altijd om over naar huis te schrijven. Op vrijdag bracht Zhou veel tijd door in de pits terwijl Bottas op zaterdagochtend stil viel met technische problemen.

Aston Martin - 387 rondjes

Aston Martin was de grote verrassing van de testweek in Bahrein. De Britse renstal werd veelvuldig besproken vanwege de blessure van Lance Stroll, maar men maakte ook op sportief vlak de tongen los. Fernando Alonso reed rond als een jonge hond en de pace was zeer goed. Aston Martin wordt even sterk geacht als Mercedes, maar de betrouwbaarheid was soms een twijfelpuntje.

Haas - 415 rondjes

Haas reed een vrijwel perfecte testweek op het circuit van Sakhir in de Bahreinse woestijn. De Amerikaanse renstal reed zeer veel rondjes en kende vrijwel geen enkel probleem. Coureurs Kevin Magnussen en comeback-kid Nico Hülkenberg maakten weinig foutjes, de betrouwbaarheid was ook om over naar huis te schrijven. Hoe goed de snelheid echt is werd niet duidelijk, toch zijn de verwachtingen redelijk hoog.

AlphaTauri - 456 rondjes

Het zusterteam van Red Bull Racing was de meest productieve renstal van de testweek in Bahrein. Coureurs Nyck de Vries en Yuki Tsunoda vraten de kilometers op alsof het koekjes waren. De snelheid zag er echter niet heel goed uit waardoor er nog veel onduidelijkheid heerst over hoe goed ze nou echt zijn. De betrouwbaarheid lijkt in orde, maar er is veel meer nodig voor succes.

Williams- 439 rondjes

Het team van Williams kende een ijzersterke testweek in Bahrein. De Britse renstal werd vorig seizoen laatste in het WK, maar stond in Bahrein bijna bovenaan qua aantal gereden rondjes. Logan Sargeant kende een enorm sterke week en reed op de vrijdag een enorme afstand. Alexander Albon reed ruim 130 rondjes op de zaterdag en had daarvoor niet eens de volledige dag nodig.