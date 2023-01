Video: De geintjes van Haas-baas Steiner op een rij

Haas-teambaas Günther Steiner is één van de markantste figuren van de Formule 1-wereld. De Italiaan staat bekend om zijn opvallende uitspraken en hij werd enorm populair na zijn glansrol in de Netflix-reeks 'Drive to Survive'. Het team van Haas is blij met Steiner en deelt een compilatie van zijn opvallende fratsen.