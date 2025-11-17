Oscar Piastri leek de grote favoriet te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. Hij kende een zeer sterke eerste seizoenshelft, en had een flinke voorsprong opgebouwd. Inmiddels is hij ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris, en hijgt Max Verstappen in zijn nek. Volgens Günther Steiner moet Piastri overwegen om McLaren te verlaten.

Piastri en zijn McLaren-teamgenoot Norris leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd voor de wereldtitel in de Formule 1. Ze waren een klasse apart, en Norris leek meer last te hebben van de druk dan Piastri. De Australiër begon goed aan de tweede seizoenshelft met een zege in Zandvoort, maar zakte daarna in. Ondertussen wist Max Verstappen drie races te winnen, waardoor de strijd om de titel spannender werd.

Piastri werd daarnaast geconfronteerd met de interne situatie bij McLaren. De Australiër werd voor zijn gevoel twee keer benadeeld, en dat zorgde voor geruchten over McLaren. Er werd gesteld dat ze Norris zouden voortrekken, en gaf men bij de papajakleurige renstal aan dat dit niet het geval is. Toch twijfelen veel mensen aan deze bewering.

'Piastri moet weg bij McLaren'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft er ook een duidelijke mening over, en deelt die in de Red Flags Podcast: "Als hij het kampioenschap niet wint, dan denk ik dat hij nog steeds een goede kans maakt om in een andere auto te stappen."

Waarom moet Piastri weg?

Volgens Steiner is het goed voor een coureur om soms afscheid te nemen van de vertrouwde omgeving: "Hij is een goede coureur, maar soms is verandering gewoon gezond. Hij is jong genoeg en kan zich makkelijk aanpassen. Dat zou hij moeten doen, en ik denk dat hij dat ook zal doen. Dat is dan ook mijn mening."

Wat moet Piastri doen als hij de titel misloopt?

Steiner is van mening dat Piastri ook niet te lang moet balen als hij de titelstrijd misloopt: "Hij moet zich in de winter gewoon herpakken en sterker terugkomen dan voorheen. En als dat niet lukt, dan denk ik dat hij echt van team moet wisselen. Maar hij zou natuurlijk ook nog sterker kunnen terugkomen. Ik heb hem nog steeds hoog zitten."