user icon
icon

Piastri geadviseerd om McLaren te verlaten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri geadviseerd om McLaren te verlaten
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 17:22
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri leek de grote favoriet te zijn voor de wereldtitel in de Formule 1. Hij kende een zeer sterke eerste seizoenshelft, en had een flinke voorsprong opgebouwd. Inmiddels is hij ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris, en hijgt Max Verstappen in zijn nek. Volgens Günther Steiner moet Piastri overwegen om McLaren te verlaten.

Piastri en zijn McLaren-teamgenoot Norris leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd voor de wereldtitel in de Formule 1. Ze waren een klasse apart, en Norris leek meer last te hebben van de druk dan Piastri. De Australiër begon goed aan de tweede seizoenshelft met een zege in Zandvoort, maar zakte daarna in. Ondertussen wist Max Verstappen drie races te winnen, waardoor de strijd om de titel spannender werd.

Meer over McLaren 'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

'Gefrustreerde Piastri kan McLaren verruilen voor Aston Martin'

5 nov
 McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov

Piastri werd daarnaast geconfronteerd met de interne situatie bij McLaren. De Australiër werd voor zijn gevoel twee keer benadeeld, en dat zorgde voor geruchten over McLaren. Er werd gesteld dat ze Norris zouden voortrekken, en gaf men bij de papajakleurige renstal aan dat dit niet het geval is. Toch twijfelen veel mensen aan deze bewering.

'Piastri moet weg bij McLaren'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft er ook een duidelijke mening over, en deelt die in de Red Flags Podcast: "Als hij het kampioenschap niet wint, dan denk ik dat hij nog steeds een goede kans maakt om in een andere auto te stappen."

Waarom moet Piastri weg?

Volgens Steiner is het goed voor een coureur om soms afscheid te nemen van de vertrouwde omgeving: "Hij is een goede coureur, maar soms is verandering gewoon gezond. Hij is jong genoeg en kan zich makkelijk aanpassen. Dat zou hij moeten doen, en ik denk dat hij dat ook zal doen. Dat is dan ook mijn mening."

Wat moet Piastri doen als hij de titel misloopt?

Steiner is van mening dat Piastri ook niet te lang moet balen als hij de titelstrijd misloopt: "Hij moet zich in de winter gewoon herpakken en sterker terugkomen dan voorheen. En als dat niet lukt, dan denk ik dat hij echt van team moet wisselen. Maar hij zou natuurlijk ook nog sterker kunnen terugkomen. Ik heb hem nog steeds hoog zitten."

Knalpijp

Posts: 2.210

Zou zeggen naar RedBull als vervanger voor Verstappen in 2027.

  • 3
  • 17 nov 2025 - 17:46
F1 Nieuws Guenther Steiner Oscar Piastri McLaren

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.531

    Günther Steiner moet niet zeuren, het Italiaanse lachebekje zou de Formule 1 verlaten voor de MotoGP en dat wil ook nog niet echt volledig lukken...

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 17:29
    • Knalpijp

      Posts: 2.210

      Zou zeggen ga naar de MotoGP en wordt collega van Mol.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 17:49
    • koppie toe

      Posts: 4.800

      Steiner zal daar geen 2e Mol zijn aangezien hij met een consortium eigenaar van een team is geworden namelijk "Tech3 team" @Knalpoijp

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 21:09
  • Mr Marly

    Posts: 7.871

    Hij had beter bij Alpine kunnen blijven…
    Wat zijn toekomst ook mag brengen, hij zal toch moeten laten zien dat hij snel en consistent is over een geheel seizoen genomen. Je kunt er allerlei complotten op losgooien bij McLaren nu, maar de grootste fouten heeft hij zelf begaan. Ik hoop wel dat hij bij McLaren blijft, want talent heeft hij zeker.

    • + 2
    • 17 nov 2025 - 17:35
    • Patrace

      Posts: 6.330

      Bij Alpine moeten blijven? Dan had hij nu nog steeds geen race gewonnen.
      Nee, het was een hele goede beslissing om destijds naar McLaren te gaan. Vergeet ook niet dat ze hem probeerden te stallen bij een achterhoede team, want ze dachten Alonso te hebben. Pas toen die vertrok kon Piastri een zitje krijgen bij Alpine, maar toen was hij al rond met McLaren.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 18:50
  • zoefroef

    Posts: 1.613

    Ze kunnen hem ook bij de racing bulls stallen en dan hem laten ruilen na 4 races omdat hadjar het ook niet kan, hij moet gewoon blijven hij zit verdorie bij t beste team.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 17:45
  • Knalpijp

    Posts: 2.210

    Zou zeggen naar RedBull als vervanger voor Verstappen in 2027.

    • + 3
    • 17 nov 2025 - 17:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.810

    Iedereen adviseert Oscar zijn kuierlatten te trekken.
    Ik denk dan, laat hem lekker bij McLaren blijven voorlopig en laat hem over twee jaar eens bij de buren gaan kijken.

    • + 2
    • 17 nov 2025 - 17:48
    • FerrariRules

      Posts: 3.132

      Langer volhouden is idd beter. Hij weet nu goed waar hij tegen strijdt en hoe dat zou moeten. Als hij nog stappen kan zetten dan wordt hij een seizoen lang zo goed als begin dit jaar.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 19:30
  • Rimmer

    Posts: 13.008

    Het is best vreemd dat een jongen die de belangrijkste kampioenschappen direct in zijn eerste seizoen won en die in de F1 een stijgende lijn liet zien, nu, na de zomer, ineens van heerschappij naar aanrommelen gaat in tijd van een paar dagen/weken. Ineens voelt die auto anders, doet niet meer wat hij wil terwijl het bij Lando ineens beter en beter gaat.
    Het kan niet anders dan dat ze bij McLaren ineens iets hebben verander aan de auto, wellicht als gevolg van updates, waardoor de auto zich ineens beter gedraagt bij Lando-achtig rijgedrag.
    Een jongen als Piastri (die in de vorige klassen maar ook in de Alpine contract situatie en de eerste seizoenshelft toonde hard en genadeloos te kunnen zijn) gaat echt niet van de ene op de andere dag mentaal knakken met 40 punten voorsprong. Er is iets veranderd aan die McLarens.
    Gezien Zak’s voorliefde voor Lando en de dikke voorsprong die McLaren en Oscar hadden is het heel goed mogelijk dat Lando om aanpassingen had verzocht waar het team (lees Zak) naar heeft geluisterd.
    Is dat reden om volgend jaar weg te gaan?
    Ik denk het niet. Oscar weet dat hij Lando kan hebben als de auto (of aankomend reglement) hem goed past dus ik denk dat hij nog een jaar door moet en vastberaden moet zijn om gewoon Lando te onttronen. Zoals Nico dat was tov Lewis.

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 20:18
    • Runningupthathill

      Posts: 18.471

      Het enige wat Piastri moest doen, was regelmatig finishen en er was geen probleem geweest. Dat hij drie keer crasht op een paar weken, ligt aan Piastri - daarin alleen al verliest hij een hoop punten. En sowieso lag hij nog maar alleen voor omwille van de pech van Norris.

      • + 2
      • 17 nov 2025 - 20:43

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Guenther Steiner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 7 apr 1965 (60)
  • Geb. plaats Merano, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar