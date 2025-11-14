user icon
  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 12:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met een sterke inhaalrace in de Grand Prix van Brazilië. Hij reed vanuit de pits naar de derde plaats, en voormalig Haas-teambaas Günther Steiner kon zijn ogen haast niet geloven. Hij deelt complimenten uit aan Verstappen.

Verstappen leek af te stevenen op een waardeloos weekend in Brazilië. In de sprintrace werd hij nog vierde, maar daarna kwam hij niet verder dan de zestiende tijd in de kwalificatie. Voor het eerst sinds Sotsji 2021 kwam Verstappen niet door Q1 heen, al was dit wel één van de eerste keren dat de Nederlander puur op snelheid werd uitgeschakeld.

Nadat Red Bull de set-up had gewijzigd en Verstappen een nieuwe motor had gegeven, moest hij vanuit de pitlane starten. Verstappen schoot als een soort komeet door het veld heen en haalde coureur na coureur in. Het resulteerde in een prachtige derde plaats, waardoor hij theoretisch gezien nog kans maakt op de wereldtitel.

'Dat kan niemand anders!'

Voormalig Haas-teambaas Steiner wist niet wat hij zag toen Verstappen zich naar voren werkte in Brazilië. In de Red Flag Podcast kwam hij superlatieven te kort: "Kijk eens naar die kerel. Hij doet dingen die echt niemand anders kan. En ik houd echt van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, maar kijk, hij krijgt het gewoon niet voor elkaar."

Vergelijking met Tsunoda

Tsunoda startte als zeventiende, en kwam ook als zeventiende over de streep. Als Steiners podcastmaatje stelt dat Tsunoda's set-up niet was gewijzigd, reageert de Italiaan duidelijk: "Ja maar, ik weet niet met wat voor een afstelling hij reed. Misschien was die nog wel oké voor hem. Ik heb echt helemaal geen idee."

'Wat zegt dat over Max Verstappen?'

Als er wordt gesteld dat niemand graag in de Red Bull-bolide rijdt, reageert Steiner duidelijk: "Maar wat zegt dat dan over Max? Dat hij de beste is. En wat zegt dat over Tsunoda? Hij is maar een mens, net als wij allemaal. En Max is ook gewoon Max. Kijk, ik hou van Yuki. Hij is echt een leuke jongen, maar hij heeft het zo moeilijk. Kijk naar wat Max allemaal voor elkaar krijgt in die auto." 

SennaS

Posts: 10.842

Max is als regend wk de beste, anders ben je geen wk, zo simpel is dat.
Hij is 1 vd weinigen die zo’n inhaalrace kan rijden.
Maar we moeten wel per geval in perspectief zien en niet zomaar blind roepen louter gebaseerd op het resultaat.
Max had opeens wel een hele snelle auto en was ook logisc... [Lees verder]

  • 5
  • 14 nov 2025 - 14:06
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 10.842

    Max is als regend wk de beste, anders ben je geen wk, zo simpel is dat.
    Hij is 1 vd weinigen die zo’n inhaalrace kan rijden.
    Maar we moeten wel per geval in perspectief zien en niet zomaar blind roepen louter gebaseerd op het resultaat.
    Max had opeens wel een hele snelle auto en was ook logisch dat Max goed zou scoren.
    1. Nieuwe motor, die ze konden opschroeven, terwijl de rest op 70/80% van hun capaciteit over hebben aan het einde van het seizoen. In brazilie maakt een snelle nieuwe motor een groot verschil. Zie Lewis in 2021. Deze baan is ernaar.
    2. Ze konden de setup volledig oo race pace zetten en op droog omstandigheden, terwijl de rest een compromis afstelling hadden vanwege de qauali en event. regen.
    3. Geluk met de sc zodat Max vrij was met bandenkeuze en was verlost van de slechte harde banden. En tevens 10 sec bespaard.
    4. Max had nieuwe softs over omdat hij geen Q2 en Q3 reed.
    Het zou juist erg bijzonder zijn als hij niet de snelste man zou zijn en het podium zou halen met zijn capaciteiten.

    • + 5
    • 14 nov 2025 - 14:06
    • NicoS

      Posts: 19.654

      Zo simpel is dat niet, in de F1 is de WK niet automatisch de beste….
      Damon Hill, Nico Rosberg en Jenson Button waren niet de beste coureurs om maar een voorbeeld te noemen.

      • + 2
      • 14 nov 2025 - 15:18
    • misstappen

      Posts: 3.405

      de lekke band ben je nog "vergeten"..

      • + 2
      • 14 nov 2025 - 15:38
    • jd2000

      Posts: 7.398

      Zo is dat SennaS, dit doe je als recht geaarde spruitjes hollander. Als er een landgenoot is die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt,laat je zien dat je geen sport cultuur bezit en ga je dat downgraden. Man, man, gewoon lachwekkend.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 18:28
  • Bertrand Gachot

    Posts: 343

    Een nieuwe dag een nieuwe prominente duider, daarom herhaal ik ook mijn klassieker "Is er op deze site een rooster waarop staat wie vandaag Max weer mag bewieroken? Elke dag een nieuwe ex-coureur of 'analist' die komt vertellen hoe buitenaards hij wel niet is. We snappen het. Max is goed. Echt. Maar moeten we nu tot het eind van het seizoen elke bocht en elke ademtocht van hem analyseren alsof hij water in wijn verandert?"

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 17:04

