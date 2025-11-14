Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met een sterke inhaalrace in de Grand Prix van Brazilië. Hij reed vanuit de pits naar de derde plaats, en voormalig Haas-teambaas Günther Steiner kon zijn ogen haast niet geloven. Hij deelt complimenten uit aan Verstappen.

Verstappen leek af te stevenen op een waardeloos weekend in Brazilië. In de sprintrace werd hij nog vierde, maar daarna kwam hij niet verder dan de zestiende tijd in de kwalificatie. Voor het eerst sinds Sotsji 2021 kwam Verstappen niet door Q1 heen, al was dit wel één van de eerste keren dat de Nederlander puur op snelheid werd uitgeschakeld.

Nadat Red Bull de set-up had gewijzigd en Verstappen een nieuwe motor had gegeven, moest hij vanuit de pitlane starten. Verstappen schoot als een soort komeet door het veld heen en haalde coureur na coureur in. Het resulteerde in een prachtige derde plaats, waardoor hij theoretisch gezien nog kans maakt op de wereldtitel.

'Dat kan niemand anders!'

Voormalig Haas-teambaas Steiner wist niet wat hij zag toen Verstappen zich naar voren werkte in Brazilië. In de Red Flag Podcast kwam hij superlatieven te kort: "Kijk eens naar die kerel. Hij doet dingen die echt niemand anders kan. En ik houd echt van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, maar kijk, hij krijgt het gewoon niet voor elkaar."

Vergelijking met Tsunoda

Tsunoda startte als zeventiende, en kwam ook als zeventiende over de streep. Als Steiners podcastmaatje stelt dat Tsunoda's set-up niet was gewijzigd, reageert de Italiaan duidelijk: "Ja maar, ik weet niet met wat voor een afstelling hij reed. Misschien was die nog wel oké voor hem. Ik heb echt helemaal geen idee."

'Wat zegt dat over Max Verstappen?'

Als er wordt gesteld dat niemand graag in de Red Bull-bolide rijdt, reageert Steiner duidelijk: "Maar wat zegt dat dan over Max? Dat hij de beste is. En wat zegt dat over Tsunoda? Hij is maar een mens, net als wij allemaal. En Max is ook gewoon Max. Kijk, ik hou van Yuki. Hij is echt een leuke jongen, maar hij heeft het zo moeilijk. Kijk naar wat Max allemaal voor elkaar krijgt in die auto."