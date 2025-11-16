Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, heeft stevig uitgehaald naar Ferrari-president John Elkann. Dat deed hij in de Red Flags-podcast, naar aanleiding van de kritiek die Elkann recent uitte op Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Elkann haalde hard uit na het teleurstellende seizoen van Ferrari. Het team, dat gezien werd als kanshebber voor de titel, staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap. Na de dubbele uitval in Brazilië suggereerde Elkann dat zijn coureurs “minder moesten praten” in de media en zich vooral moesten concentreren op hun werk op de baan.

Steiner haalt uit naar Elkann

Steiner noemt de publieke uitspraken van Elkann een slechte strategie. “Hij mag kritiek leveren, want uiteindelijk is hij de baas, maar ik vind dat hij dat niet in het openbaar mag doen,” zegt de Italiaan. “Met Lewis, weet je, maar Charles… die man steekt hier zijn hart en ziel in. Wat wil je nog meer van Charles? Het getuigt niet van goed leiderschap om in het openbaar te zeggen: ‘Jullie zijn slecht.’ En dan geen commentaar op Fred [Vasseur].”

Volgens Steiner ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de coureurs. Elkann speelde zelf een rol bij de keuze van de rijderopstelling en kan daarom de schuld niet zomaar bij Hamilton en Leclerc leggen. “Wie besliste over de coureurs? Soms moet je in de spiegel kijken. Hij heeft er in ieder geval mee ingestemd om Lewis aan te nemen. Als dat een verkeerde beslissing was, dan ligt de verantwoordelijkheid bij hem,” aldus Steiner.

'Misschien was Elkann geïrriteerd'

Steiner erkent wel dat Elkann emotioneel reageerde na een frustrerend weekend. “Ze wonnen het WEC-kampioenschap en in Brazilië haalden ze geen punten. Kun je je voorstellen hoe teleurgesteld hij was? Misschien was hij geïrriteerd, maar het blijft geen excuus om je eigen coureurs publiekelijk aan te vallen.”

Met zijn scherpe woorden benadrukt Steiner dat goed leiderschap in de Formule 1 betekent dat je interne kritiek intern houdt en de verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je zelf maakt.