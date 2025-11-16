user icon
icon

Voormalig teambaas hekelt Ferrari-president

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voormalig teambaas hekelt Ferrari-president
  • Gepubliceerd op 16 nov 2025 16:22
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, heeft stevig uitgehaald naar Ferrari-president John Elkann. Dat deed hij in de Red Flags-podcast, naar aanleiding van de kritiek die Elkann recent uitte op Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Elkann haalde hard uit na het teleurstellende seizoen van Ferrari. Het team, dat gezien werd als kanshebber voor de titel, staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap. Na de dubbele uitval in Brazilië suggereerde Elkann dat zijn coureurs “minder moesten praten” in de media en zich vooral moesten concentreren op hun werk op de baan.

Meer over Ferrari 'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

12 nov
 Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

7 nov

Steiner haalt uit naar Elkann

Steiner noemt de publieke uitspraken van Elkann een slechte strategie. “Hij mag kritiek leveren, want uiteindelijk is hij de baas, maar ik vind dat hij dat niet in het openbaar mag doen,” zegt de Italiaan. “Met Lewis, weet je, maar Charles… die man steekt hier zijn hart en ziel in. Wat wil je nog meer van Charles? Het getuigt niet van goed leiderschap om in het openbaar te zeggen: ‘Jullie zijn slecht.’ En dan geen commentaar op Fred [Vasseur].”

Volgens Steiner ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de coureurs. Elkann speelde zelf een rol bij de keuze van de rijderopstelling en kan daarom de schuld niet zomaar bij Hamilton en Leclerc leggen. “Wie besliste over de coureurs? Soms moet je in de spiegel kijken. Hij heeft er in ieder geval mee ingestemd om Lewis aan te nemen. Als dat een verkeerde beslissing was, dan ligt de verantwoordelijkheid bij hem,” aldus Steiner.

'Misschien was Elkann geïrriteerd'

Steiner erkent wel dat Elkann emotioneel reageerde na een frustrerend weekend. “Ze wonnen het WEC-kampioenschap en in Brazilië haalden ze geen punten. Kun je je voorstellen hoe teleurgesteld hij was? Misschien was hij geïrriteerd, maar het blijft geen excuus om je eigen coureurs publiekelijk aan te vallen.”

Met zijn scherpe woorden benadrukt Steiner dat goed leiderschap in de Formule 1 betekent dat je interne kritiek intern houdt en de verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je zelf maakt.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Guenther Steiner Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.365

    Steiner heeft hier gewoon gelijk van hier tot gunther. Die Elkann moet eerst zelf maar eens in de spiegel kijken, en zich hardop afvragen waarom hij in godsnaam de uitstekend presterende smooth operator heeft ingeruild voor een goat met 4 manke poten die amper punten binnenstrompelt? En als hij echt eerlijk is, dan zal hij ook tot de conclusie komen dat Ferrari dan niet op de 4e, maar op de 2e plaats in het WCC had gestaan, waardoor Ferrari aan het eind van de rit een hele smak meer geld uit de prijzenpot zou krijgen, iets wat ze nu compleet dreigen mis te lopen door zijn wanbeleid!.

    • + 0
    • 16 nov 2025 - 17:42

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.525
  • Podiums 132
  • Grand Prix 229
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar