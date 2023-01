Franco Colapinto wordt Williams Academy-coureur, tekent bij MP Motorsport voor F3-seizoen 2023

Het jaar 2023 is nog maar net van start, en F3-coureur Franco Colapinto heeft goede stappen gezet. In één klap is Colapinto een officiële academy-driver van het F1-team van Williams en maakt hij de F3-overstap naar het Nederlandse team van MP Motorsport.

Franco Colapinto werd in 2019 kampioen van het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Ook heeft de Argentijns-Italiaanse autocoureur ervaring in het langeafstandsracen op zak met een deelname in het Asian Le Mans Series in 2021. In datzelfde jaar maakte Colapinto deel uit van de 24 uur van Le Mans, waarin hij een LMP2-bolide deelde met nederlander en F1-rookie Nyck de Vries.

Nu Colapinto de overstap heeft gemaakt van het Nederlandse Van Amersfoort Racing naar het Nederlandse MP Motorsport, hoopt de negentienjarige coureur een basis te zetten voor opnieuw een stap omhoog, ditmaal richting de Formule 2. Met de ondersteuning van het F1-team van Williams, zal het jonge racetalent wellicht sneller de kans krijgen om ervaring in de koningsklasse op te bouwen.

"Williams Racing is zeer blij met de aankondiging van Franco Colapinto bij de Driver Academy. Ook delen we met plezier dat Franco met MP Motorsport in het 2023 FIA Formule 3 kampioenschap zal gaan deelnemen", luidt het op de officiële website van Williams. "Het is een eer om bij Williams Racing te mogen komen. Ze zijn één van de meest succesvolle teams in de Formule 1 en ik kijk er naar uit om in de voetstappen van landgenoot Carlos Reutemann te mogen lopen. Ik ben zeer dankbaar voor deze geweldige kans. Ik wil iedereen bij Williams bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen."

"Ook kondig ik met plezier aan dat ik terug bij MP Motorsport zal zijn, voor het 2023 FIA F3-seizoen. Ik heb genoten van mijn tijd met hen in de Eurocup en FRECA; samen hebben we een aantal geweldige resultaten behaald. Het is ditmaal mijn doel om nog hoger te komen. Mijn eerste jaar in de Formule 3 draaide allemaal om het opdoen van kennis. Ik zal mijn kennis toepassen om voor het aankomende seizoen om de titel te kunnen vechten."