McLaren schrijft F1-geschiedenis en verbreekt bijzonder Mercedes-record

Het team van McLaren kende dit jaar een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Ze pakten de dubbel, door zowel de constructeurstitel te winnen als de wereldtitel te pakken met Lando Norris. Het seizoen levert ze veel prijzen op, en een opvallend F1-record.

Het team van McLaren bleef tot en met de laatste Grand Prix in Abu Dhabi met twee auto's vechten om de wereldtitel. In de seizoensfinale mochten Norris en Oscar Piastri samen met Red Bull-coureur Max Verstappen uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor zou gaan. Norris trok uiteindelijk aan het langste eind, en sloot het seizoen af met een voorsprong van twee punten op Verstappen.

Verstappen wist de Grand Prix van Abu Dhabi te winnen, en deelde het podium op het circuit van Yas Marina met de twee papaja-coureurs. Met dit dubbele podium herschreef McLaren de geschiedenisboekjes van de Formule 1. Ze zijn nu namelijk het team met de meeste podiumplekken in één seizoen.

Opvallend record

Door de tweede en derde plaats van Piastri en Norris heeft McLaren dit jaar 34 keer op het podium gestaan. Daarmee hebben ze het record van Mercedes uit 2016 uit de boeken gereden. In dat jaar wisten Lewis Hamilton en Nico Rosberg 33 podiumplekken bij elkaar te rijden voor de Duitse renstal.

Record van Senna en Prost

Norris en Piastri verbraken eerder dit jaar al hun teamrecord, door meer podiumplekken in één seizoen te scoren dan de legendarische Ayrton Senna en Alain Prost in 1988. Nu hebben ze het record van Mercedes ook afgepakt, en dat is opvallend. In 2015, 2019 en 2014 scoorde de Duitse renstal namelijk ook meer dan dertig podiumplekken in een seizoen. Naast McLaren en Mercedes is Red Bull het enige andere team in de geschiedenis van de Formule 1 dat dertig of meer podiumplekken heeft gescoord.

Meeste podiumplekken in één seizoen:

1. McLaren, 2025 - 34 podiumplekken

2. Mercedes, 2016 - 33 podiumplekken

3. Mercedes, 2015 - 32 podiumplekken

4. Mercedes, 2019 - 32 podiumplekken

5. Mercedes, 2014 - 31 podiumplekken

6. Red Bull, 2023 - 30 podiumplekken

7. Ferrari, 2004 - 29 podiumplekken

8. Mercedes, 2021 - 28 podiumplekken

9. Red Bull, 2022 - 28 podiumplekken

10. Ferrari, 2022 - 27 podiumplekken

Ze hebben de podia van Hamilton voor 2015 inderdaad ook meegerekend bij McLaren. Maar de uitslag verandert daardoor niet. 34 plus 0 is nog steeds 34.

