Het Formule 1-seizoen is net voorbij, maar dat betekent niet dat de teams rustig aan kunnen doen. Over ruim een maand gaat het nieuwe seizoen van start met de eerste testweek in Barcelona, maar het lijkt erop dat ze daar niet alles mogen laten zien.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote verandering. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en niemand weet nog wie er bovenuit gaat steken. In principe kan het alle kanten opgaan, en kunnen veel teams gaan heersen. Toch weet nog niemand wat er precies gaat gebeuren, en ook het uiterlijk van de nieuwe auto's is nog één groot vraagteken.

De teams krijgen uitgebreid de tijd om veel meters te maken met de nieuwe auto's. Van 26 tot en met 30 januari staat in Barcelona de eerste testweek op het programma, waarna er nog twee tests in Bahrein volgen. In tegenstelling tot de tests in Bahrein, zal de test in Barcelona niet toegankelijk zijn voor publiek of media. Alles zal achter gesloten deuren plaatsvinden, en de Formule 1 lijkt de teams dan ook onder druk te zetten.

Opmerkelijk verbod

Volgens PlanetF1 hebben de hoge heren van de Formule 1 aan de teams gevraagd om in Barcelona nog niet met hun definitieve kleurstellingen te rijden. Deze test zal ook niet worden uitgezonden op televisie, en de Formule 1 zou er alles aan doen alles zo geheim mogelijk te houden.

Waarom worden de tests in Bahrein wel uitgezonden?

PlanetF1 stelt dat dit te maken heeft met de tests die volgen in Bahrein. Deze twee testweken worden wel uitgezonden op de televisie, en Bahrein zou een grote som geld op tafel hebben gelegd om de tests hier groots aan de man te brengen. Als de nieuwe liveries en auto's een paar weken eerder al zijn uitgelekt, dan heeft men in Bahrein minder exclusiviteit. Om dat te voorkomen lijkt men nu dus de test in Barcelona zo mysterieus mogelijk te willen houden.

NyckVrieskast

Posts: 1.056

All about the money..

  • 2
  • 11 dec 2025 - 13:32
F1 Nieuws

Reacties (6)

  • NyckVrieskast

    Posts: 1.056

    All about the money..

    • + 2
    • 11 dec 2025 - 13:32
    • Brummbär

      Posts: 692

      It's all 'bout the dum dum da da dum dum

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 13:36
    • HarryLam

      Posts: 5.081

      Is toch weer van de gekke dat FIA daar geld voor vraagt aan Bahrein

      • + 1
      • 11 dec 2025 - 14:17
    • JH56

      Posts: 345

      FIA vraagt geld voor de liveries van de teams... hoop dat die dan ook een deel van de taart krijgen!

      • + 0
      • 11 dec 2025 - 14:27
  • Patrace

    Posts: 6.401

    Ik hoop dat een paar teams toch met een creatieve camo livery komen.
    Ze weten immers dondersgoed dat er in no-time foto’s van de test op social media staan. Dus is het in hun belang dat ze wel een opvallende livery gebruiken, in plaats van troosteloos zwart of zo.
    Misschien ook leuk als Red Bull in het scharlaken rood gaat, met een geel Mustang logo. Gewoon omdat het kan. :-)

    • + 1
    • 11 dec 2025 - 14:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.028

    "Gaan we toch met onze drones naar Barcelona toe en gaan we daar over het circuit vliegen"...aldus de Russische infiltranten Boris, Ivan en Joeri.

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 14:31

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

