Officieel: Seidl wordt CEO bij Sauber

De transfercarrousel bij de teambazen in de Formule 1 draait vandaag op volle toeren. Nadat vandaag bekend werd dat Frederic Vasseur van Alfa Romeo naar Ferrari vertrekt, is zijn opvolger ook al binnen. Andreas Seidl vertrekt bij McLaren en volgt Vasseur per januari 2023 op als CEO.

Andreas Seidl zal de vrije ruimte opvullen die eerder vandaag is ontstaan door het vertrek van Frederic Vasseur. Seidl zal de CEO van de Sauber Group worden de overkoepelende organisatie van het huidige F1-team van Alfa Romeo Sauber. Met zijn grote hoeveelheid ervaring in de racerij zal de Duitse autosportingenieur proberen het F1-team van Alfa Romeo Sauber voort te stuwen richting de kop van het veld.

Op de website van de Sauber Group meldt Seidl: “Het is geweldig dat ik vanaf januari bij de Sauber Group zal aansluiten: het is een team met een rijke F1-historie en het is een organisatie die ik uitermate goed ken van mijn eerdere werkperiode. Ik kan niet wachten om bij het team te komen en om met alle collega’s bij de Sauber Group samen te werken aan onze ambitieuze doelen. Ik wil Finn Rausing (Bestuursvoorzitter Sauber Group) en iedereen bij de Sauber Group bedanken voor deze beslissing: Ik kijk er naar uit om hun vertrouwen in mij terug te betalen met mijn harde werken.”

Of Seidl ook de rol als teambaas van het F1-team op zal pakken, is nog niet bekend. De verwoording op de website van Sauber Group meldt specifiek dat Seidl is verkozen tot de nieuwe CEO. Dit zou kunnen betekenen dat Seidl's eerste taak als Sauber CEO is om een passende teambaas te vinden.

Het Formule 1-team van Sauber heeft momenteel een samenwerking met autofabrikant Alfa Romeo, waardoor het team de naam Alfa Romeo Racing draagt. Met de aankomende samenwerking tussen het Duitse automerk Audi en Sauber vanaf 2026 en de aankondiging van Duitser Andreas Seidl als CEO, zal de Sauber Group naar alle waarschijnlijkheid vanaf dat jaar de samenwerking met Audi verstevigen.