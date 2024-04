Audi ontkent megabod voor Sainz

Bij het team van Sauber is men hard bezig met de toekomst. In 2026 worden ze het fabrieksteam van Audi, en daarvoor zijn grote namen nodig. Carlos Sainz werd in verband gebracht met een transfer, en Andreas Seidl wil dit in ieder geval niet ontkennen.

Al geruime tijd gaan er geruchten rond over de gewenste line-up van het team van Audi. Vorige week werd bekend dat Nico Hülkenberg een meerderjarig contract bij Sauber heeft getekend, wat dus betekent dat hij in 2026 ook voor Audi rijdt. Huidig Ferrari-coureur Carlos Sainz wordt al geruime tijd in verband gebracht met het tweede zitje, en volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft Audi hem groot aanbod gedaan.

Bij Sauber en Audi reageerde men niet op de uitspraken van Marko. Huidig Sauber-CEO Andreas Seidl wordt door Auto, Motor und Sport geconfronteerd met de woorden van Marko: "Het is niet onze aanpak om coureurs of andere grote medewerkers te verleiden met een grote zak geld. We hebben de financiële middelen van een topteam, maar we denken heel goed na over hoe we elke euro verstandig en efficiënt kunnen uitgeven. We willen mensen aantrekken die onderdeel willen uitmaken van onze reis en Audi willen vergezellen bij het binnenstappen van de Formule 1."