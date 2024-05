Seidl duidelijk: "Audi onderschat de uitdaging niet"

Bij Audi werkt men momenteel hard aan hun Formule 1-project. In 2026 tovert de Duitse autobouwer het team van Sauber om in een fabrieksrenstal. De ambities zijn torenhoog, maar men wil wel realistisch blijven. Volgens Andreas Seidl onderschat men de uitdaging zeker niet.

In 2026 gaan er nieuwe motorische reglementen gelden in de Formule 1. Audi toonde al vroeg interesse en in 2022 bevestigde men dat ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1. Ze gaan in zee met het team van Sauber, en de Zwitserse renstal wordt direct een compleet fabrieksteam. De voorbereidingen zijn in volle gang, en men realiseert zich dat het een reusachtige uitdaging is. Bij Audi barsten ze van de ambities, want ze willen direct om de prijzen gaan vechten.

Er moet nog een heleboel gaan gebeuren om te gaan werken als een topteam. Het team moet gaan groeien, en Andreas Seidl weet dat dit moeilijk is. Seidl is de CEO van Sauber, en van het Audi F1-project. Aan de officiële website van de Formule 1 laat hij weten dat men de zaakjes niet onderschat: "We onderschatten de uitdaging die voor ons ligt als team absoluut niet, want we weten dat het een race tegen de klok wordt om zo gereed mogelijk te zijn in 2026. Het is belangrijk om te benoemen dat de transformatie niet alleen om groei draait. Het zou naïef zijn om te geloven dat we, met meer financiële middelen en als groter team, direct met de topteams kunnen strijden."