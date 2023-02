Bottas blij met komst Seidl: "Kan zien dat hij erg gemotiveerd is"

Het team van Alfa Romeo werkt dit jaar met een andere structuur. Door het vertrek van teambaas Frédéric Vasseur naar Ferrari, moest men met een oplossing komen. Direct na het vertrek van Vasseur, meldde men de komst van CEO Andreas Seidl. Valtteri Bottas is in ieder geval tevreden met de komst van Seidl.

Seidl kwam over van het team van McLaren waar hij de afgelopen jaren fungeerde als teambaas. De Duitser is niet de opvolger van Vasseur, hij heeft immers een compleet andere functie en titel gekregen. In de afgelopen weken stelde Seidl wel een indirecte opvolger van Vasseur aan in de vorm van Alessandro Alunni Bravi. Ook hij heeft een andere titel gekregen, maar zal in de praktijk gaan fungeren als teambaas.

Valtteri Bottas bereidt zich inmiddels in alle rust voor op zijn tweede seizoen in dienst van de Zwitserse renstal. De Finse coureur is blij met de komst van Seidl en spreekt zich bij Autosport uit: "Ik heb hem twee weken geleden voor het eerst echt ontmoet. Hij is ten eerst een aardige gast, maar ik kan ook zien dat hij heel erg gemotiveerd is. Het lijkt erop dat hij een duidelijke visie heeft voor wat hij met het team moet doen en hoe hij de mensen moet motiveren."