Miljardair uit Hong Kong overweegt nieuw Formule 1-team op te starten

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De interesse in de sport is steeds meer gegroeid en dat betekent ook dat investeerders zich melden. Momenteel zijn er tien teams actief in de sport en er melden zich steeds meer geïnteresseerden voor een mogelijke elfde renstal. Nu staat er weer een nieuwe naam op.

In de afgelopen jaren kwamen er veel geluiden van geïnteresseerden namen naar buiten. Onder andere het team van Andretti pusht al geruime tijd voor een plekje op de grid. Niet veel huidige teams staan te springen voor de komst van een nieuwe constructeurs, toch groeit de interesse voor het plekje met de dag.

Nu heeft zich een nieuwe naam gemeld voor het elfde plekje. Het gaat namelijk om de miljardair Calvin Lo uit Hong Kong. Lo is met zijn investeringsfirma al betrokken bij Williams. In gesprek met Daily Star laat Lo weten dat hij echter meer interesse heeft: "We hebben gekeken naar de mogelijkheden om iets te doen met een bestaand team. Daarna kwam het idee om een nieuw team te beginnen. Er doen zich momenteel veel kansen voor. Ik geloof dat de sport een nieuw tijdperk ingaat met een jonger publiek en een nieuwe fanbase. De sport lijkt toegankelijker dan ooit."