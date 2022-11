Officieel: Sargeant rijdt in 2023 voor Williams

Teambaas Jost Capito had het eigenlijk al bevestigd maar Williams heeft het vandaag officieel gemaakt: Logan Sargeant rijdt in 2023 voor de Britse renstal. Sargeant gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en wordt de opvolger van de vertrokken Canadees Nicholas Latifi.

Sargeant is al sinds vorig jaar onderdeel van de opleidinsploeg van Williams en hij kwam dit jaar uit in de Formule 2. Williams-teambaas Jost Capito liet al eerder doorschemeren dat Sargeant zich mocht gaan opmaken voor een debuut als hij genoeg superlicentiepunten zou hebben. In de seizoensfinale van de Formule 2 in Abu Dhabi stelde Sargeant zijn superlicentie veilig. Hij is de eerste Amerikaan in de Formule 1 sinds Alexander Rossi in 2015.