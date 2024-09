'Sargeant sluit deal voor eerste IndyCar-test'

Logan Sargeant zit sinds het raceweekend in Zandvoort zonder werk. De Amerikaan werd aan de kant geschoven door Williams, maar het lijkt erop dat hij een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Hij gaat namelijk later dit jaar zijn eerste IndyCar-test afwerken voor het team van Meyer Shank Racing.

Sargeant reed dit jaar zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar hij wist geen indruk te maken. Williams maakte in de zomerstop bekend dat ze Carlos Sainz hebben aangetrokken voor 2025, en dat Sargeant het team ging verlaten. Zijn vertrek kwam echter eerder dan verwacht, want vlak na de race in Zandvoort werd hij vervangen door Franco Colapinto. Sindsdien is het stil rondom de Amerikaan.

Volgens RACER heeft Sargeant nu een eerste stap richting een nieuw avontuur gezegd. Het medium meldt dat Sargeant op 19 november een IndyCar-test gaat afwerken voor het team van Meyer Shank Racing. Sargeant zal in actie gaan komen op het circuit van The Thermal Club. Het team van Meyer Shank heeft aan RACER bevestigd dat Sargeant de test zal gaan afwerken. De Amerikaanse coureur wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de IndyCar. Volgens RACER was Sargeant eerder deze maand aanwezig in Nashville om gesprekken te voeren met meerdere IndyCar-teams. Deze test is nu dus zijn eerste stap in de grote Amerikaanse raceklasse.