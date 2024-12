Sargeant tekent ELMS-contract voor 2025

Logan Sargeant heeft een zitje gevonden voor 2025. De Amerikaanse coureur zat sinds zijn vertrek bij Williams zonder baan, maar daar is nu verandering ingekomen. Hij gaat aankomend jaar rijden in de European Le Mans Series voor een opvallend team.

Sargeant kende dit jaar geen sterk seizoen in de Formule 1. Bij Williams wist hij geen goede prestaties neer te zetten. Zijn crash in Zandvoort zorgde ervoor dat het team besloot verder te kijken en hem te vervangen door Franco Colapinto. Sargeant voerde in de afgelopen maanden nog een IndyCar-test uit, maar verder bleef het stil. Nu heeft hij een zitje gevonden in de ELMS bij het team van Genesis Magma Racing, dat gaat samenwerken met IDEC Sport.

Chadwick

Genesis is het luxemerk van Hyundai en ze gaan zich volgend jaar in het ELMS voorbereiden op hun Hypercar-programma. In 2026 gaan ze deelnemen aan de topklasse van het WEC, en ze willen zich zo goed mogelijk voorbereiden. In de ELMS zullen ze gaan rijden met een Oreca in de LMP2-klasse, en naast Sargeant hebben ze nog twee coureurs aangetrokken. De Amerikaanse coureur zal de auto gaan delen met voormalig W Series-kampioen Jamie Chadwick en de Fransman Mathys Jaubert.

Hypercar

Het is nog niet duidelijk of Sargeant door dit zitje ook in beeld komt voor een Hypercar-zitje voor 2026. Genesis kondigde eerder dit jaar hun Hypercar-programma aan, en gisteren presenteerden ze hun plannen. Ze trokken het doek van hun GMR-001, en ze maakten bekend dat ze vanaf 2026 gaan rijden in het WEC. Het is de bedoeling dat ze vanaf 2027 ook gaan rijden in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De ervaren endurancecoureurs André Lotterer en Pipo Derani werden gepresenteerd voor 2026.