De Formule 1-coureurs van 2024: Logan Sargeant, einde van de droom

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel twee: Logan Sargeant, de man die zijn droom uit elkaar zag spatten.

Naam: Logan Sargeant (Verenigde Staten, 31 december 2000)

Eindklassering 2024: Drieëntwintigste

WK-punten: 0

Beste klassering: Elfde (Groot-Brittannië)

Heel soms komen dromen uit. Sommige dromen zijn onrealistisch, maar voor andere dromen moet je heel hard werken. De droom van Logan Sargeant kwam vorig jaar uit, toen hij mocht debuteren in de Formule 1. Zijn droom kreeg zelfs een vervolg, omdat Williams zijn contract verlengde. Dit jaar spatte zijn droom uit elkaar, op een vangrail in Zandvoort.

Sargeant kende in 2023 geen sterk debuutjaar, maar bij gebrek aan beter besloot Williams zijn contract te verlengen. Hij begon niet super sterk aan het seizoen, met een laatste plaats in de Grand Prix van Bahrein. Een week later ging het alweer iets beter in Saoedi-Arabië, waar hij als veertiende over de streep kwam. Het was geen super slechte start van het seizoen, maar zijn teamgenoot Alexander Albon was wel beduidend sneller.

Pijnlijk

Bij Williams zag men Albon dan ook als de kopman. Dit werd pijnlijk duidelijk toen het Formule 1-circus arriveerde in Melbourne voor de Australische Grand Prix. In de eerste vrije training parkeerde Albon zijn FW46 in de muur, en daarmee zadelde hij Williams met een probleem op. Het team had namelijk een tekort aan reserveonderdelen, en ze hadden nog geen reservechassis. Williams moest een pijnlijk besluit nemen, en ze besloten het chassis van Sargeant aan Albon te geven.

Dit betekende dus ook dat Sargeant niet kon deelnemen aan de race in Australië. Het werd pijnlijk duidelijk wat de rol van de Amerikaan bij Williams was, hij speelde de tweede viool. Met een gezicht als een pot augurken stond Sargeant de rest van het weekend in de pitbox, als een soort mascotte. Teambaas James Vowles leefde mee met de Amerikaan, maar al na drie races werd duidelijk wat zijn positie was.

Sargeant kon in Japan sportieve wraak nemen, maar hij gooide zijn eigen ruiten in. Tijdens de eerste vrije training op het circuit van Suzuka raakte hij het gras, en vloog hij vol de muur in. De schade aan zijn auto was groot en de gezichten op de pitmuur van Williams stonden op onweer. Williams had nog steeds een tekort aan reserveonderdelen, en de crash van Sargeant hielp niet mee. Het team kon de auto nog wel repareren, waarna hij als zeventiende over de streep kwam in de race.

Weinig verbetering

Na een redelijk anoniem weekend in China, ging het in Miami weer mis. Voor de ogen van zijn landgenoten raakte Sargeant de Haas van Kevin Magnussen, en viel hij uit. Zijn auto was weer kapot, maar de stewards wezen Magnussen als schuldige aan. Voor het kostenplaatje maakte het niets uit, want de wagen was weer stuk. In Imola en Monaco wist Sargeant weer geen punten te scoren, waarna hij zijn auto weer in de muur parkeerde in Canada.

Sargeants vorm was niet om over naar huis te schrijven. Er was weinig verbetering te zien vergeleken met 2023, en de jonge talenten klopten op de deur. Na zijn crash in Canada wist hij meerdere races op rij te finishen, zonder goede resultaten. Punten bleven ver buiten bereik, maar bij het ingaan van de zomerstop zat hij nog gewoon in de wagen. In Nederland veranderde echter alles.

Zandvoort

Op het circuit van Zandvoort was het nat, en het was belangrijk om geen fouten te maken in de derde vrije training. Sargeant deed dit echter wel, hij raakte het natte gras met zijn wiel, verloor de macht over het stuur, knalde zijwaarts de vangrail in en veranderde zijn FW46 in een hoopje carbon. Balend stapte Sargeant uit het brandende wrak, waarna hij niet kon deelnemen aan de kwalificatie.

Het was de druppel die de emmer deed overlopen. Teambaas Vowles sprak voor het eerst openlijk over het vervangen van Sargeant, en na het weekend in Nederland voegde hij de daad bij het woord. Sargeant werd vervangen door Franco Colapinto, en de Argentijn wist wél te overtuigen. Sterker nog, Colapinto werd aan het einde van het jaar in verband gebracht met een zitje bij Red Bull Racing. Sargeant was op dat moment al verdwenen in de anonimiteit.

Toekomst

Sargeants Formule 1-droom was uit elkaar gespat. Hij ging eruit met een knal, die nog jaren zal worden herhaald. Zijn autosportdroom is echter nog niet voorbij. Een paar maanden na zijn Williams-exit werkte Sargeant een IndyCar-test af op de Thermal Club. Daarnaast tekende hij voor 2025 een contract in de ELMS. Hij gaat rijden voor IDEC Sport, dat samenwerkt met Genesis Magma Racing. Het luxemerk van Hyundai gaat zich daar voorbereiden op een WEC-debuut in 2026. Met een goed seizoen kan Sargeant zich in beeld rijden voor een Hypercar-zitje. Zo kan Sargeants grote racedroom dus toch een mooi einde krijgen.