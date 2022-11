Uitslag Grand Prix van Abu Dhabi: Verstappen wint seizoensfinale, Perez verliest strijd om P2

De laatste Grand Prix van 2022 zit er alweer op. Op het Yas Marina circuit in het Emiraat Abu Dhabi ging de laatste overwinning van het jaar naar Max Verstappen . Achter hem werd de tweede plek gepakt door Charles Leclerc. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door niemand minder dan Sergio Perez.

Na de eerbetonen aan de afzwaaiende Sebastian Vettel ging de race van start zoals vanouds. Bij de start behield Verstappen de leiding, Perez waagde een poging maar bleef steken op de tweede plaats. De Mexicaan hield het tempo van Verstappen in eerste instantie aardig bij. Daarachter werd het nog close, Lewis Hamilton had een goede start maar raakte de Ferrari van Carlos Sainz.

Hamilton

Hamilton klapte over de kerbs en kwam weer voor de Spaanse Ferrari-coureur de baan op. Aangezien Hamilton de baan had verlaten moest hij de plek teruggeven. Hamilton sloeg direct weer toe maar werd eventjes later gepakt door Sainz en zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Hamilton had de nodige problemen en hij klaagde over een mogelijk verlies van power. Na zijn pitstop vermoedde hij zelfs dat de bodem gebroken was.

Tweestopper

Russell kende op zijn beurt een tegenvallende pitstop. De Brit werd door zijn team weer op pad gestuurd terwijl Lando Norris aankwam rijden. De McLaren-coureur ging in de ankers en kon zijn landgenoot nog maar net ontwijken. De stewards oordeelden streng en Russell ontving een tijdstraf van vijf seconden. Als één van de weinigen toppers maakte hij een tweede pitstop.

Donuts

Ook Sergio Perez maakte een tweede stop, de Mexicaan moest daarna gaan jagen op de Ferrari van Charles Leclerc. De Mexicaan duelleerde nog om de tweede plaats in het wereldkampioenschap maar moest daarvoor gaan jagen. Hij kwam met de nodige moeite langs Lewis Hamilton maar Leclerc was daarna te hoog gegrepen. Terwijl Lewis Hamilton zijn wagen in de pits parkeerde, kwam Perez nog zeer dichtbij. Met een minimale voorsprong werd Leclerc tweede. Verstappen had toen al gewonnen en hij sloot het seizoen af met de traditionele donuts.