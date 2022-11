Uitslag kwalificatie Abu Dhabi: Verstappen pakt pole en Perez bezorgt Red Bull eerste startrij

De laatste kwalificatie van 2022 zit erop. Op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi ging de pole position dit keer naar niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Sergio Perez. De top drie in de laatste kwalificatie van het jaar werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Het was direct druk op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. In de laatste eerste kwalificatiesessie van het jaar trapte Nicholas Latifi de sessie af. Alle ogen waren in eerste instantie echter gericht op de afzwaaiende Sebastian Vettel, de Duitser deed het keurig en bereikte Q2 met een zesde tijd. Andere coureurs hadden zeer veel last van het aanwezige verkeer. De Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton konden in de slotfase nog maar net een Red Bull ontwijken, deze reed namelijk midden op het circuit. Max Verstappen had zijn eigen problemen aangezien hij kampte met een gebroken headrest. Hij ging simpel door maar dat gold niet voor Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Alexander Albon en Nicholas Latifi.

Q2

In de tweede kwalificatiesessie kwamen de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton als eerste de baan op. De twee Britten hadden het lastig aangezien ze met de nodige probleempjes kampten. Hamilton klaagde bijvoorbeeld over problemen met zijn remmen. Ondertussen liet Sergio Perez zien wat hij waard is en noteerde hij de snelste tijd met een flinke marge. Max Verstappen had het ondertussen lastig en hij klaagde over problemen met de rear grip. Vettel liet zien wat hij waard is, de afzwaaiende Duitser reed sterke en kwalificeerde zich voor Q3. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll en Guanyu Zhou vielen af.

Q3

In de derde en laatste kwalificatiesessie in Abu Dhabi besloot men bij Mercedes direct naar buiten te gaan. Het leek erop dat men bij Red Bull elkander een slipstream wilde geven. Verstappen had echter een klein probleempje waardoor hij iets later naar buiten kwam. Het leek hem niets te doen want de Nederlander was zeer snel onderweg. Datzelfde gold voor Sergio Perez en Lewis Hamilton. De twee coureurs konden echter niet tippen aan de tijd van wereldkampioen Verstappen. Perez pakte nog wel de tweede tijd en maakte daarmee het zaterdagse feestje compleet voor Red Bull.