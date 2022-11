Uitslag VT1 Abu Dhabi: Hamilton snelste in sessie vol rookies en zonder Verstappen

De allerlaatste eerste vrije training van het seizoen zit er alweer op. Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi werd de snelste tijd gereden door Lewis Hamilton. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door George Russell . De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc .

Het was direct zeer druk bij de start van de eerste vrije training op het circuit van Yas Marina. Naast de vele rookies, en Robert Kubica, kwamen ook de andere coureurs de baan op. Veel coureurs reden rond met de nodige flowvis op de wagens en bij de Aston Martins van Sebastian Vettel en rookie Felipe Drugovich hingen er ook de nodige aero rakes aan de wagens.

Rookies

Formule 2-kampioen Drugovich maakte zijn debuut in een officiële Formule 1-sessie en buiten een remfout deed de Braziliaan het foutloos. De andere rookies hadden de nodige moeilijkheden. Liam Lawson (Red Bull) miste bijna de pitbox, Patricio O'Ward (McLaren) kampte met problemen, Jack Doohan (Alpine) had last van een te warme motor en Pietro Fittipaldi (Haas) raakte bijna de wagen van Pierre Gasly.

Sargeant

Beoogd Williams-coureur Logan Sargeant maakte het al helemaal bont. De jonge Amerikaan, die dit weekend moet scoren in de Formule 2 om genoeg superlicentiepunten te halen, maakte een foutje in de eerste sector. Bij het uitkomen van de eerste bocht blokkeerde hij zijn remmen en spinde hij. Met een klein beetje geluk hield hij de wagen van Nicholas Latifi uit de bandenstapel, de banden op zijn wagen waren echter wel kapot.

Van de gebruikelijke coureurs maakten vooral Lewis Hamilton en George Russell de meeste indruk. Het Mercedes-duo noteerde de snelste tijden, al moet daarbij wel worden gezegd dat de omstandigheden niet vergelijkbaar zijn met die van de kwalificatie en de race. Ferrari-coureur Charles Leclerc maakte de top drie compleet, hij was net iets sneller dan Red Bull-coureur Perez. Van de rookies maakte Liam Lawson de meeste indruk, de Nieuw-Zeelander sloot de sessie af met de vijfde tijd. Ook Ferrari-rookie Robert Shwartzman sloot de sessie af in de top tien.