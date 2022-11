Uitslag Grand Prix van Brazilië: Russell grijpt eerste zege, Verstappen zesde na clash met Hamilton

De Grand Prix op het circuit van Interlagos in de stad Sao Paulo zit er alweer op. De winst ging ditmaal naar George Russell . Achter hem werd de tweede plaats een prooi voor Lewis Hamilton . Het Braziliaanse podium werd tijdens deze editie compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Russell kwam bij de start op Interlagos zeer goed weg. De Brit behield op simpele wijze de eerste plek terwijl het daarachter zeer spannend was. Sergio Perez en Lando Norris raakten elkaar zeer lichtjes en ze kwamen allebei zeer goed weg. Daarachter ging het echter mis en klapten Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen op elkaar. Beide coureurs vonden hun waterloo en vielen teleurgesteld uit.

Hamilton vs. Verstappen

De Safety Car kwam de baan op en het duurde geruime tijd voordat deze weer naar binnen kwam. De beschadigde wagens stonden op een lastige plek en de marshalls hadden het knap lastig. Bij de herstart deed Russell alles wat hij moest doen, hij bleef rustig en dat betaalde zich uit. Achter de Mercedes van Russell gebeurde er namelijk genoeg. Max Verstappen en Lewis Hamilton raakten elkaar in de eerste bocht. Verstappen viel ver terug en kreeg tevens een tijdstraf van vijf seconden.

Spektakel

Ook Norris en Charles Leclerc kwamen elkaar tegen. De twee raakten elkaar en Leclerc werd de muur in gelanceerd. Wonder boven wonder kon de Monegask zijn weg vervolgen, hij moest wel een inhaalrace rijden. Norris werd als schuldige aangewezen en kreeg eveneens een tijdstraf van vijf seconden. Leclerc moest net als Verstappen een fikse inhaalrace rijden, het zorgde voor een aardig spektakel.

Norris

Terwijl Verstappen en Leclerc zich naar voren vochten, werd er overal op de baan teves een strategisch steelspel gespeeld. Norris zorgde voor een nieuwe Safety Car, hij had mechanische problemen en moest zijn wagen naast de baan parkeren. Het was pijnlijk voor zijn team McLaren dat nog met Alpine vecht voor de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Fernando Alonso deed zijn taak en schonk Alpine de vijfde plaats.

Teamorders

Russell behield de leiding bij de herstart en hij wist dat zijn teamgenoot Hamilton alles ging proberen. Russell reed echter weg op pad naar zijn eerste zege. Daarachter wilde Leclerc de derde plaats erven van zijn teamgenoot Carlos Sainz. Ferrari weigerde de teamorder, iets wat Max Verstappen ook deed. De Nederlander kreeg te horen dat hij Perez in de laatste ronde voorbij moest laten. De wereldkampioen weigerde dit op vrij felle wijze.