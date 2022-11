Sargeant rijdt VT2 voor Williams in Brazilië

Het is overduidelijk dat het team van Williams alles op alles zet om Logan Sargeant aan genoeg superlicentiepunten te helpen. De jonge Amerikaan werd door teambaas Jost Capito al aangekondigd voor 2023. Hij heeft dan wel een superlicentie nodig en Williams laat hem aankomend weekend in Brazilië in actie komen.

Alhoewel het aankomend weekend een sprintweekend is, zal Sargeant toch in actie komen. De Amerikaanse Formule 2-coureur zal opvallend genoeg in actie komen in de tweede vrije training op zaterdag. Aangezien op vrijdag de eerste vrije training en de kwalificatie worden afgewerkt, rijdt Sargeant met een auto onder parce fermé-regels. Hij zal het stuur overnemen van Alexander Albon, zijn beoogde teamgenoot voor 2023.