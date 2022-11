Albon heeft veel respect voor Verstappen: "Hij verkeert nu in topvorm"

Max Verstappen verbreekt dit seizoen record na record. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte afgelopen weekend in Mexico weer twee records en in Japan veroverde hij al de wereldtitel. Verstappens collega's staan erbij en kijken ernaar. Alexander Albon is in ieder geval lovend over zijn voormalige teamgenoot.

Verstappen pakte afgelopen weekend in Mexico het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen en het record van de meeste WK-punten in één seizoen. Het waren enkele edelstenen in de kroon van Verstappens huidige seizoen. De Nederlander heeft immers ook al de wereldtitel op zak en twee weken geleden in Austin schonk hij zijn team de constructeurstitel.

Respect

De prestaties van Verstappen maken ook veel indruk op andere coureurs. Huidig Williams-coureur en Verstappens voormalige teamgenoot Alexander Albon is tevens onder de indruk. Bij Motorsport.com spreekt de Thai zich uit: "Ik denk dat hij daar heel erg veel respect voor verdient. Hij is ook nog eens relatief jong. Hij heeft echter al veel ervaring en je ziet het vertrouwen dat hij in zichzelf heeft."

Kwalificatie

Verstappen staat nu op veertien zeges in het huidige seizoen. Met nog twee races te gaan kan hij het record alleen maar aanscherpen. Albon verwacht dat dit gaat gebeuren: "Hij verkeert nu in topvorm. Kijk bijvoorbeeld naar zijn ronde in de kwalificatie, dat was een enorm goede ronde. Als je naar de onboards kijkt, het was een net rondje en hij is dus echt in topvorm. Dan zijn er nog twee races te gaan. Ik denk dat hij gewoon door blijft gaan."