Uitslag kwalificatie Verenigde Staten: Sainz grijpt verrassende pole in Austin

De kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix zit er alweer op. Op het inmiddels zeer populaire Circuit of the Americas ging de snelste tijd naar Carlos Sainz. Achter hem werd de tweede tijd van de kwalificatie genoteerd door niemand minder dan Charles Leclerc. De top drie werd in Austin compleet gemaakt door Max Verstappen.

Q1

Vlak na het trieste nieuws van het overlijden van Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz ging de Formule 1 -wereld weer door. De eerste kwalificatiesessie in Austin begon zeer rustig. Alexander Albon kwam als eerste de baan op en het bleef kalm. Na vier minuten kwamen de toppers pas de baan op en begon het eerste gepoker. De heren coureurs moesten extra op hun tellen passen want de wedstrijdleiding controleerde streng op de track limits. Onder andere Lewis Hamilton verloor hierdoor een tijd. De Brit overleefde de sessie wel, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Mick Schumacher en Nicholas Latifi vielen af.

Q2

Wederom begon de sessie op een zeer rustige wijze. Alexander Albon koos er, alweer, voor om de sessie af te trappen. Het duurde niet lang voordat de rest van de coureurs de baan op kwamen. Max Verstappen was de eerste van de toppers op het circuit. Hij hoeft niet te vrezen voor Charles Leclerc aangezien de Monegask een tien plaatsen gridstraf ontvangt vanwege een motorwissel. Hij verliet de auto dan ook vroegtijdig tijdens Q2. Albon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda en Guanyu Zhou vielen af. Zhou leek in eerste instantie door te stoten naar Q3 maar hij overschreed de track limits. Hierdoor bereikte Lando Norris toch nog het laatste kwalificatiedeel.

Q3

De zon begon langzamerhand onder te gaan in Austin. Charles Leclerc had weer plaatsgenomen in zijn Ferrari en de wereld keek reikhalzend uit naar de allesbeslissende sessie. Het was direct druk op COTA en verrassend genoeg noteerde Lewis Hamilton een zeer sterke tijd. De pole was echter veel te hoog gegrepen voor de Britse zevenvoudig wereldkampioen. In de slotseconde van de sessie perste Sainz er nog een ultiem rondje uit en start hij morgen op pole. Charles Leclerc noteerde de tweede tijd maar start morgen als elfde na zijn motorwissel.