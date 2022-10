Uitslag VT1 Verenigde Staten: Sainz snelste in sessie vol rookies

De eerste vrije training op het Circuit of the Americas zit er alweer op. Om 21:00 Nederlandse tijd draaiden de heren coureurs de baan op voor de eerste sessie van het weekend. De snelste tijd werd genoteerd door Carlos Sainz. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Voor de tribunes vol enthousiaste Amerikanen was het direct druk in Austin. Aangevoerd door de Aston Martins van Lance Stroll en Sebastian Vettel kwamen veel coureurs direct de baan op. Het was dus direct druk en vooral de rookies Theo Pourchaire (Alfa Romeo), Alex Palou (McLaren), Logan Sargeant (Williams) en Robert Shwartzman (Ferrari) hadden de tracktime hard nodig.

Giovinazzi is het haasje

Naast de vier rookies kwam ook Antonio Giovinazzi weer in actie voor het team van Haas. De Italiaan, die zeker geen rookie meer is, maakte namelijk brokken. Giovinazzi maakte een fout in de eerste sector. Hij parkeerde zijn Haas in de muur en kon zich na geruime tijd los wrikken uit de muur. De wedstrijdleiding had inmiddels een code rood ingevoerd en Giovinazzi reed zijn gewonde Haas naar de pits, hij kwam niet meer in actie in de rest van de sessie.

Stroll

De andere coureurs kwamen wel veelvuldig in actie en vrijwel niemand liep tegen grote problemen aan. Een enkeling kon zichzelf zelfs een schouderklopje geven na de eerste sessie van het weekend. Lance Stroll sloot de sessie bijvoorbeeld af als vierde terwijl zijn teamgenoot Sebastian Vettel tiende werd. Ook Lewis Hamilton kon tevreden zijn, hij noteerde de derde tijd in de Mercedes met het nieuwe updatepakket.

Verstappen

Max Verstappen was vrijwel de gehele sessie de snelste totdat in de slotfase Sainz een snellere tijd noteerde. Na afloop van de sessie vermoedde Verstappen dat er iets niet aan de haak was met zijn Red Bull maar zijn team kon hem daar geen duidelijk antwoord op geven. De Nederlander maakte tevens een klein foutje door aan het einde van de sessie Ferrari-rookie Shwartzman te blokkeren. De Israëliër kwam hierdoor niet verder dan de zestiende tijd.