Williams zoekt perfecte uitdager voor Albon

Het team van Williams heeft voor 2023 nog één vrij stoeltje. De Britse renstal is op zoek naar een coureur die Alexander Albon het vuur aan de schenen kan leggen. Nicholas Latifi is daar dit seizoen niet toe in staat en hij kreeg dan ook geen contractverlenging bij de renstal.

Het team van Williams is bezig met een lange weg terug naar de top van het veld. Vorig seizoen wist de renstal nog een enkele keer te verrassen met de inmiddels vertrokken George Russell. De Brit werd dit jaar opgevolgd door voormalig Red Bull-coureur Alexander Albon. De Britse Thai laat regelmatig zien tot wat hij in staat is en men wil dan ook meer zien van hun coureurs.

De vacatureomschrijving voor de tweede coureur is dan ook duidelijk. Men wil een coureur die zich kan meten aan Albon. Head of Vehicle Performance Dave Robson doet daar in ieder geval niet moeilijk over in gesprek met Racefans: "We hebben iemand nodig die Alex verder naar voren kan pushen en elke race met hem kan vechten. Het zou ideaal zijn als het iemand is die de auto hetzelfde behandelt. We zien wel waar we uitkomen. Maar we willen allemaal twee competitieve auto's die elkaar naar Q2, Q3 en verder pushen."