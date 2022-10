Williams ontvangt boete na opmerkelijk moment in VT3

Het team van Williams kreeg al voor het begin van de kwalificatie in Japan een boete. De Britse renstal was in de derde vrije training de fout ingegaan bij de auto van Alexander Albon. De Britse Thai zelf bleef ongestraft maar zijn team moest zich na de sessie melden bij de stewards in Japan.

Williams kreeg namelijk een boete van 1000 euro voor een opmerkelijk incident in de derde vrije training. Albon werd namelijk de baan opgestuurd met een gemixte bandenset. Dit is tegen de regels en daarom besloten de stewards over te gaan op een boete. De stewards verwijzen naar een soort gelijk moment tijdens het Hongaarse Grand Prix-weekend.