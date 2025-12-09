user icon
'Marko negeerde Red Bull-top en legde op eigen houtje coureurs vast'

'Marko negeerde Red Bull-top en legde op eigen houtje coureurs vast'

Het lijkt er sterk op dat Helmut Marko gaat vertrekken bij Red Bull Racing. In Abu Dhabi hintte hij al op een exit, en op maandagavond werd duidelijk dat zijn Red Bull-avontuur erop zit. Bij Red Bull zou er al wat ergernis zijn geweest over de werkwijze van Marko, die zonder te overleggen met het bestuur coureurs contracteerde.

Marko speelde als teamadviseur een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. Hij is sinds het prille begin in 2005 betrokken bij de Oostenrijkse renstal, en werd door zijn goede vriend en Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz bij het team geplaatst. Hij was een machtig man binnen Red Bull, maar na het overlijden van Mateschitz veranderde er veel.

Hij vocht een interne machtsstrijd uit met voormalig teambaas Christian Horner, en lag een aantal keren flink onder vuur. Max Verstappen bleef echter altijd vierkant achter hem staan, en dat was zeer belangrijk voor Marko. De Oostenrijker geldt als een vertrouweling van de Verstappens, maar zal nu toch gaan vertrekken. Volgens De Limburger heeft Marko op maandag met sportief directeur Oliver Mintzlaff om tafel gezeten, en is hier de knoop over zijn toekomst doorgehakt.

Wie is de baas?

Volgens De Limburger was er dit jaar intern ergernis ontstaan over de werkwijze van Marko. Na het ontslag van Horner zou hij zich als de grote winnaar hebben gezien, en zou hij het gevoel hebben gehad dat hij het nu alleen voor het zeggen had.

Wat deed Marko?

Marko nam volgens de krant een aantal besluiten waar ze bij Red Bull niet heel blij mee waren. Hij zou in de zomer op eigen initiatief Arvid Lindblad hebben vastgelegd voor Racing Bulls, terwijl er intern nog geen besluit was genomen. Daarnaast legde hij Alex Dunne vast als juniorcoureur, wat opvallend was aangezien Marko zou weten dat het bestuur, Laurent Mekies en Mintzlaff dit niet wilden.

Volgens De Limburger zou Marko het Ierse talent toch hebben vastgelegd, en dat zorgde voor woede bij Red Bull. Marko moest het contract direct gaan ontbinden, en Dunne werd nooit gepresenteerd. Het Ierse talent zou echter wel een groot bedrag hebben ontvangen, omdat Red Bull tonnen zou hebben betaald om onder het contract uit te komen.

Politik

Posts: 9.570

Bij RB zijn ze daarnaast ook van mening, dat hij met zijn ongenuanceerde uitspraken het merk Red Bull imagoschade toebrengt.

Meest recente voorbeeld is het vals beschuldigen van Antonelli, die volgens Marko Lando Norris expres voorbij zou hebben gelaten.
Dergelijke uitspraken van Marko staan ni... [Lees verder]

  • 6
  • 9 dec 2025 - 09:34
F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.570

    Bij RB zijn ze daarnaast ook van mening, dat hij met zijn ongenuanceerde uitspraken het merk Red Bull imagoschade toebrengt.

    Meest recente voorbeeld is het vals beschuldigen van Antonelli, die volgens Marko Lando Norris expres voorbij zou hebben gelaten.
    Dergelijke uitspraken van Marko staan niet opzich en de directie van RB is daar helemaal klaar mee.

    • + 6
    • 9 dec 2025 - 09:34
  • Beri

    Posts: 6.755

    Zo opereerde hij al die tijd al. Mateschitz stelde geen grenzen en Marko hoefde enkel te verantwoorden als rijders ontslagen werden. Na Mateschitz is dit voort gegaan onder Horner. Maar zonder Horner en zonder Mateschitz, heeft Marko niemand meer die hem de vrije hand wil geven. Dus is dit een logische werkwijze van Marko die nu door hoger management niet meer geaccepteerd wordt.

    • + 4
    • 9 dec 2025 - 09:47
  • shakedown

    Posts: 1.528

    En de grap is: Marko heeft wel degelijk gelijk! Lindblad is erg goede rijder en Dunne is in mijn ogen ook absoluut de top! Dat Red Bull niet met Dunne in zee gaat is een grote fout in mijn ogen.

    Het is een rijder die naar mijn mening nog wat lomp en onbehouwen overkomt en nog niet echt mijn smaak kwa type rijder, maar hij is bizar snel en denk dat hij het in zich heeft om beter te presteren als een Norris, Piastri of Russell bijvoorbeeld. Als Dunne het lompe omzet in wat meer tact en inzicht (iets wat ze ontwikkelen in de F2 en eerste jaren F1) kan hij zijn ellebogen op een wat betere manier inzetten. Want zijn ellebogen gebruiken dat durft hij wel.

    Soms lijkt het een beetje op Verstappen op zijn hardst. Ergens vol in gaan en dan is hij er of langs, of ze liggen er samen af...


    Maar Dunne laten lopen is een grote fout voor Red Bull. Marko heeft dat echt wel goed gezien.

    Ik denk dat hij goed past in het plaatje van Red Bull.
    Alpine kan ook goed passen, mits ze een weg in slaan die in de lijn van Briatore/Horner ligt. Het doel zal voor Alpine moeten zijn jong en energetisch, zoals Red Bull dat (vooral in de begin jaren ) ook is. Het zakelijk zoals Audi, of gestyleerde van Aston Martin past niet bij Dunne.

    Dunne past meer in het maatpak/overall van Pastrani/Block om zo te omschrijven.

    • + 2
    • 9 dec 2025 - 09:55
  • Pietje Bell

    Posts: 32.327

    Erik van Haren heeft nu bevestigd dat Helmut Marko is ontslagen en waarom:

    https://archive.is/5zewn

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 10:06
    • Pietje Bell

      Posts: 32.327

      Twee jaar geleden was het al duidelijk dat Mintzlaff de macht wou grijpen. Hing de vuile was van Horner buiten en gebruikte daar Erik van Haren voor. Nu Marko er nog uit en hij heeft de macht in handen. Hij is nu voor RB GmbH degene die alles gaat bepalen mbt RBR en VCARB. Mission accomplished. Ze waren bij de voetballerij blij dat ze hem kwijt waren. Daar trok hij ook alle macht naar zich toe.
      Iemand 1 jaar voor zijn pensioen ontslaan ..... stoer hoor.

      • + 1
      • 9 dec 2025 - 10:13
  • snailer

    Posts: 30.963

    Dit is een non discussie. Marko heeft onder Mateschitz, de oude baas, altijd autonoom gewerkt.

    Dat over wat @politik schreef heb ik geen idee van. Kan me amper uitspraken herinneren van hem waar hij imagoschade heeft gepleegd met uitspraken. Eigenlijk alleen die over Zuid-Amirika, wat uitgelegd kan worden als dis c r i mi n a t i e.
    En de domme opmerking richting Antonelli.

    De opmerkingen waren absoluut niet handig.



    Horner veroorzaakte met zijn geruzie veel meer imagoschade. En die mocht gewoon jarenlang dit doen.

    Wolff was nog veel erger met dat ruzie zoeken.


    Nu heb ik helemaal niets met Marko. Naar mijn spaak een veel te harde man. Maar mocht hij er inderdaad uit worden gegooid, dan wordt voorbijgestapt aan alle grote dingen die hij heeft gedaan voor RB en RBR. Hij zou dan worden geslachtofferd om een paar ondoordachte en niet tactiische opmerkingen.

    Autonoom rijders kiezen wordt voor mij dan als excuus gebruikt.

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 10:09
    • NicoS

      Posts: 19.832

      Marko heeft z’n hart op de tong zoals dat heet.
      Is niet vies van gepeperde uitspraken. Lauda was precies zo, mensen die zeggen waar het op staat, en dat er dan wel eens iets tussendoor glipt, ja dat is absoluut een feit.
      Maar @Politik is niet vies van wat opruiing, en maakt er dan weer z’n eigen verhaal van…;) .imagoschade ja ja. Denk dat een Toto Wolff die koptelefoon door de garage slingert meer imagoschade toebrengt.
      Marko kwam terug op z’n uitspraak richting Kimi, en gaf toe dat hij het bij het verkeerde eind had.
      Marko is nog van de oude stempel, en in deze tijd kan men daar wat slechter mee omgaan.
      De man heeft veel betekend in de sport, maar het tijdperk is nu voorbij.
      De reorganisatie binnen RBR zorgt ervoor dat de laatste der mohikanen nu ook het veld moet ruimen, en zo werkt dat nou eenmaal.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 10:31
  • BoerTeun

    Posts: 1.512

    Een man die denk ik alles gedaan heeft om Red Bull beter te maken, daar horen hoogte en dieptepunten bij.
    Inmiddels begint Marko zijn gedachten gang en functie over datum te raken.
    Neem waardig afscheid van de man die een groot gedeelte van zijn leven altijd voor Red Bull klaar gestaan heeft, modder gooien en al zijn fouten opsommen heeft geen zin en is niet nodig.

    • + 2
    • 9 dec 2025 - 10:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.006

    Zolang er geen officieel bericht komt van Redbull over het ontslag van ouwvriend Helmut blijft hij gewoon bij Redbull.

    Staat tegenover, waar rook is is vuur.
    En zelfs dát is niet eens waar...

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 10:14
    • Pietje Bell

      Posts: 32.327

      Erik van Haren heeft het bevestigd en hij is de spreekbuis van RBR en meestal voor Marko. Die zal hem alles wel verteld hebben. Kan hem nu toch niets meer gebeuren nu die akelige machtsbeluste Mintzlaff hem ontslagen heeft.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 10:28

