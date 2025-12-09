Het lijkt er sterk op dat Helmut Marko gaat vertrekken bij Red Bull Racing. In Abu Dhabi hintte hij al op een exit, en op maandagavond werd duidelijk dat zijn Red Bull-avontuur erop zit. Bij Red Bull zou er al wat ergernis zijn geweest over de werkwijze van Marko, die zonder te overleggen met het bestuur coureurs contracteerde.

Marko speelde als teamadviseur een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. Hij is sinds het prille begin in 2005 betrokken bij de Oostenrijkse renstal, en werd door zijn goede vriend en Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz bij het team geplaatst. Hij was een machtig man binnen Red Bull, maar na het overlijden van Mateschitz veranderde er veel.

Hij vocht een interne machtsstrijd uit met voormalig teambaas Christian Horner, en lag een aantal keren flink onder vuur. Max Verstappen bleef echter altijd vierkant achter hem staan, en dat was zeer belangrijk voor Marko. De Oostenrijker geldt als een vertrouweling van de Verstappens, maar zal nu toch gaan vertrekken. Volgens De Limburger heeft Marko op maandag met sportief directeur Oliver Mintzlaff om tafel gezeten, en is hier de knoop over zijn toekomst doorgehakt.

Wie is de baas?

Volgens De Limburger was er dit jaar intern ergernis ontstaan over de werkwijze van Marko. Na het ontslag van Horner zou hij zich als de grote winnaar hebben gezien, en zou hij het gevoel hebben gehad dat hij het nu alleen voor het zeggen had.

Wat deed Marko?

Marko nam volgens de krant een aantal besluiten waar ze bij Red Bull niet heel blij mee waren. Hij zou in de zomer op eigen initiatief Arvid Lindblad hebben vastgelegd voor Racing Bulls, terwijl er intern nog geen besluit was genomen. Daarnaast legde hij Alex Dunne vast als juniorcoureur, wat opvallend was aangezien Marko zou weten dat het bestuur, Laurent Mekies en Mintzlaff dit niet wilden.

Volgens De Limburger zou Marko het Ierse talent toch hebben vastgelegd, en dat zorgde voor woede bij Red Bull. Marko moest het contract direct gaan ontbinden, en Dunne werd nooit gepresenteerd. Het Ierse talent zou echter wel een groot bedrag hebben ontvangen, omdat Red Bull tonnen zou hebben betaald om onder het contract uit te komen.