Uitslag VT2 Japan: Mercedessen snelste in kletsnatte sessie

Ook de tweede vrije training op het circuit van Suzuka zit er alweer op. In de tweede sessie van het Japanse Grand Prix-weekend ging de snelste tijd naar niemand minder dan George Russell. De tweede tijd in deze training werd genoteerd door Lewis Hamilton. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

In eerste instantie was het de bedoeling dat bandenleverancier Pirelli deze sessie zou gebruiken om hun nieuwe banden voor volgend seizoen te testen. Door de neerslag ging die feestje echter niet door, de anderhalf uur bleef echter wel staan. Mick Schumacher kon niet deelnemen aan de sessie na zijn crash in VT1, hij kreeg een nieuw chassis.

Latifi

Bij de start van de training was het wederom zeer rustig. Williams-coureur Nicholas Latifi kwam na vijf minuten als eerste de baan op. De Canadees kende daarna een knullig moment waarbij hij per ongeluk een uitloopzone aanzag voor de bocht. Latifi kreeg al snel gezelschap op de baan van onder andere Carlos Sainz en Daniel Ricciardo. Alle coureurs reden hun eerste rondjes op de full wets.

Druk

In tegenstelling tot de eerste vrije training was het in deze sessie wel druk op de baan. De coureurs kwamen veelvuldig de baan op tijdens de anderhalf uur durende training. Niet iedereen kwam foutloos door de sessie heen. Thuisrijder Yuki Tsunoda en Charles Leclerc maakten een tripje door de grindbak. Leclerc hield zijn Ferrari nog maar net uit de muur en zocht later de pits op met remproblemen. Hij sloot de sessie af met de elfde tijd.

Mercedes & Verstappen

Alhoewel de Pirellitest niet door ging, speelden de banden wel een belangrijke rol in de sessie. Het was namelijk wederom de vraag wanneer de inters nodig waren. Lewis Hamilton gaf als eerst coureur aan dan het tijd was voor de banden met de groene wang. De Mercedessen noteerden hun snelle tijden dan ook als eerste op de inters, ze bleven bovenaan staan op het scorebord. Max Verstappen volgde op bijna een seconde. De Nederlander klaagde veelvuldig over zijn banden.