Williams denkt aan Schumacher: "Hij staat zeker op het lijstje"

De toekomst van Mick Schumacher in de Formule 1 is momenteel nog zeer onzeker. De Duitse coureur is momenteel nog actief voor het team van Haas maar hij heeft nog geen contractverlenging gekregen. Schumacher heeft naast Haas nog meerdere opties voor het aankomende seizoen.

Schumacher is bezig met een wisselvallig seizoen. De Duitser debuteerde vorig seizoen in de koningsklasse en kan dit seizoen meestrijden voor de punten. Dit gebeurde echter maar weinig en Schumacher crashte in de eerste paar races veelvuldig. Zijn positie bij het team is dan ook nog lang niet zeker. Volgens eerdere geruchten zou het voor 2023 gaan tussen hem en Nico Hülkenberg.

Lijstje

Maar Schumacher kan ook bij andere teams terecht. Het team van Williams heeft namelijk ook een stoeltje vrij voor volgend seizoen. Er liggen meerdere kapers op de kust maar teambaas Jost Capito laat aan het Duitse RTL weten dat Schumacher een kanshebber is: "Ja, natuurlijk. Dat is Mick zeker. Hij verdient het om actief te blijven in de Formule 1. Het moet blijken of dat gebeurt. Hij staat zeker op het lijstje."

Geen haast

Capito wil echter geen haast maken met het rondmaken van de line-up voor 2023. Alexander Albon rijdt ook aankomend jaar voor het team maar Williams zoekt nog een opvolger voor Nicholas Latifi. Capito: "Ik gok dat dit pas na Abu Dhabi gaat gebeuren. Misschien een week of twee later. De markt is constant in beweging. Elke dag is er weer iets veranderd. We leggen onszelf geen druk op. Dat betekent overigens niet dat we van tevoren kunnen beslissen wat we willen."