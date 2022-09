Uitslag VT2 Singapore: Sainz rijdt de snelste tijd, Verstappen komt niet verder dan P4

De eerste dag van het Grand Prix-weekend in Singapore zit er alweer op. Onder het kunstlicht in de Aziatische stadsstaat werd zojuist de tweede vrije training verreden. De snelste tijd werd genoteerd door niemand minder dan Carlos Sainz. Achter hem werd de tweede tijd gereden door Charles Leclerc. George Russell maakte de top drie compleet.

Ook in de tweede vrije training op het stratencircuit van Singapore werd de sessie afgetrapt door het team van Alfa Romeo. Valtteri Bottas kwam als eerste op de baan, op de voet gevolgd door Guanyu Zhou. Ook Lewis Hamilton was weer vroeg op de baan te vinden en daarna werd het al zeer snel, zeer druk op het redelijk stoffige circuit.

Verstappen

Niet iedereen kwam direct de baan op. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez en Ferrari-coureur Charles Leclerc bleven lang in de pits staan. Bij Leclerc lag de vloer van de auto en waren de monteurs zeer lang bezig. Bij Perez werden er nog reparatiewerkzaamheden verricht na zijn problemen in de eerste vrije training. Wat er precies aan de hand was bij Verstappen was niet geheel duidelijk, Red Bull leek bezig te zijn met de set-up en de wielophanging van de Nederlander.

Leclerc

Verstappen reed maar zeer weinig rondjes maar liet in de slotfase zien dat er zeker wel snelheid zit in zijn Red Bull. Ondanks een klein remfoutje noteerde hij wel de vierde tijd. Leclerc werd nog tweede maar miste ruim een half uur van de sessie. Het zorgde voor de nodige ergernis bij de Monegask. Zijn teamgenoot Carlos Sainz kende een veel betere training en noteerde de snelste tijd.

Vuur

Veel coureurs hadden in deze laatste training van vrijdag de nodige moeite. Meerdere coureurs schoten van de baan maar niemand crashte. Bij Pierre Gasly ging het echter wel mis in de pitlane. De Franse AlphaTauri-coureur kwam op zijn gemakje de pits inrijden om plaats te nemen in de pitbox. Terwijl zijn monteurs hem de pitbox induwde kwamen er ineens vlammen uit zijn airbox. De Fransman sprong uit zijn wagen maar kon al vrij snel weer de baan op.