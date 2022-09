De Vries komt vandaag in actie tijdens belangrijke Alpine-test

Het team van Alpine staat deze week in het middelpunt van de aandacht. De Franse renstal moet immers op zoek naar een nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon voor 2023. Op de Hungaroring op het circuit in Boedapest test men drie opvallende coureurs uit, vandaag staat de tweede dag van de test op de planning.

Tijdens de test op de Hungaroring komen deze Antonio Giovinazzi, Nyck De Vries en Jack Doohan in actie. Gisteren werd de test afgetrapt door Giovinazzi, Alpine heeft niet bekend gemaakt hoe de eerste dag verliep. Vandaag is het de beurt aan de veelbesproken De Vries. De Nederlander heeft volop kans op een fulltime Formule 1-zitje voor aankomend seizoen.

De Vries debuteerde ruim een week geleden in Monza bij Williams. hij verving daar de zieke Alexander Albon en maakte direct indruk met een negende plaats. De Vries wordt in verband gebracht met een stoeltje voor 2023 bij Alpine, AlphaTauri en Williams. De kans is dan ook groot dat de Nederlander volgend seizoen op de grid staat. Tijdens de test op de Hungaroring kan De Vries vandaag zijn visitekaartje afgeven. Doohan sluit de test morgen af.